В США возле базы ВВС рыбаки случайно выловили американский клон иранского дрона "шахед"

$44.670.0151.200.04
ukenru
10:40 • 8442 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
08:00 • 24711 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 28541 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
21 сентября, 04:58 • 36321 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
21 сентября, 04:49 • 34134 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
21 сентября, 04:41 • 24742 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
21 сентября, 03:35 • 29542 просмотра
Почему блокаду Чёрного моря сравнивают с блокированием Ормузского пролива и чем это угрожает миру
21 сентября, 02:57 • 29052 просмотра
Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет
21 сентября, 02:39 • 21854 просмотра
Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО
21 сентября, 01:55 • 20374 просмотра
После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
83%
746мм
Популярные новости
Что празднуют 21 сентября в Украине и мире 21 сентября, 03:55 • 19210 просмотра
Сын Синди Кроуфорд умер в 27 летVideo21 сентября, 05:34 • 13813 просмотра
Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребителиPhotoVideo21 сентября, 06:13 • 24707 просмотра
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24475 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф09:00 • 12592 просмотра
публикации
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24492 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 99765 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 118406 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 92876 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 97269 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 10176 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 44235 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 44663 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 47618 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета20 сентября, 22:05 • 45113 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Financial Times
MIM-104 Patriot
Отопление

В США возле базы ВВС рыбаки случайно выловили американский клон иранского дрона "шахед"

Киев • УНН

 • 2420 просмотра

Рыбаки недалеко от базы Эглин случайно обнаружили в море американский дрон LUCAS. Аппарат упал во время испытаний ВВС США.

В США возле базы ВВС рыбаки случайно выловили американский клон иранского дрона "шахед"

Экипаж гражданского рыболовецкого катера у побережья Флориды случайно выловил из моря военный беспилотник ВВС США. Найденный аппарат оказался дроном LUCAS — американским клоном иранского Shahed-136, который военно-воздушные силы потеряли во время испытаний неподалёку от авиабазы Эглин. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

О необычной добыче рассказала в Facebook компания Hot Spots Charters, организующая рыболовные туры из Пенсаколы. Её капитан Дэниел Арсено опубликовал снимок аппарата рядом с традиционным уловом, похвалил команду за шесть удачных часов в море и в шутку предложил владельцу дрона позвонить в компанию. 

Находку, по информации СМИ, обнаружили неподалёку от базы ВВС Эглин, на которой базируется 96-е испытательное крыло. Представитель базы подтвердил изданию The War Zone, что там проводили испытания и во время них испытательный образец упал.

Рыбак, которого такая находка, судя по всему, ничуть не взволновала, рассказал изданию, что заметил дрон случайно, когда судно находилось в открытом море, а дрон дрейфовал на поверхности.

Вероятно, речь идёт о FLM 136, американской копии иранского Shahed 136, который стал одним из ключевых видов вооружения в войнах в Украине и Иране. Ещё в конце прошлого года ВВС США сообщили, что воспроизвели иранскую разработку, дав таким аппаратам название LUCAS, которое расшифровывается как недорогая беспилотная ударная система.

В Молдове местные жители сообщили о пролёте и взрыве неизвестных объектов20.09.26, 10:46 • 5438 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
Иран