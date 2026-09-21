В США возле базы ВВС рыбаки случайно выловили американский клон иранского дрона "шахед"

Экипаж гражданского рыболовецкого катера у побережья Флориды случайно выловил из моря военный беспилотник ВВС США. Найденный аппарат оказался дроном LUCAS — американским клоном иранского Shahed-136, который военно-воздушные силы потеряли во время испытаний неподалёку от авиабазы Эглин. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

О необычной добыче рассказала в Facebook компания Hot Spots Charters, организующая рыболовные туры из Пенсаколы. Её капитан Дэниел Арсено опубликовал снимок аппарата рядом с традиционным уловом, похвалил команду за шесть удачных часов в море и в шутку предложил владельцу дрона позвонить в компанию.

Находку, по информации СМИ, обнаружили неподалёку от базы ВВС Эглин, на которой базируется 96-е испытательное крыло. Представитель базы подтвердил изданию The War Zone, что там проводили испытания и во время них испытательный образец упал.

Рыбак, которого такая находка, судя по всему, ничуть не взволновала, рассказал изданию, что заметил дрон случайно, когда судно находилось в открытом море, а дрон дрейфовал на поверхности.

Вероятно, речь идёт о FLM 136, американской копии иранского Shahed 136, который стал одним из ключевых видов вооружения в войнах в Украине и Иране. Ещё в конце прошлого года ВВС США сообщили, что воспроизвели иранскую разработку, дав таким аппаратам название LUCAS, которое расшифровывается как недорогая беспилотная ударная система.

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