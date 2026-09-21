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У США біля бази ВПС рибалки випадково виловили американський клон іранського дрона "шахед"

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Рибалки поблизу бази Еглін випадково знайшли у морі американський дрон LUCAS. Апарат упав під час випробувань ВПС США.

У США біля бази ВПС рибалки випадково виловили американський клон іранського дрона "шахед"

Екіпаж цивільного рибальського катера біля узбережжя Флориди випадково виловив з моря військовий безпілотник ВПС США. Знайдений апарат виявився дроном LUCAS - американським клоном іранського Shahed-136, який військово-повітряні сили втратили під час випробувань неподалік авіабази Еглін. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Про незвичну здобич розповіла у Facebook компанія Hot Spots Charters, що організовує рибальські тури з Пенсаколи. Її капітан Деніел Арсено виклав знімок апарата поряд із традиційним уловом, похвалив команду за шість вдалих годин у морі та жартома запропонував власнику дрона зателефонувати в компанію. 

Знахідку, за інформацією медіа, виявили неподалік бази ВПС Еглін, на якій базується 96-те випробувальне крило. Речник бази підтвердив виданню The War Zone, що там проводили тести і під час них випробувальний зразок упав.

Рибалка, якого така знахідка, здається, нітрохи не схвилювала, розповів виданню, що помітив дрон випадково, коли судно перебувало у відкритому морі, а дрон дрейфував на поверхні.

Імовірно, мова йде про FLM 136, американську копію іранського Shahed 136, який став одним із ключових озброєнь у війнах в Україні та Ірані. Ще наприкінці минулого року ВПС США повідомили, що відтворили іранську розробку, давши таким апаратам назву LUCAS, що розшифровується як недорога безпілотна ударна система.

У Молдові місцеві жителі повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів20.09.26, 10:46 • 5326 переглядiв

Ольга Розгон

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