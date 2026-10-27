США на одной из крупнейших военных баз за рубежом запретили китайские BYD

$45.540.3450.950.38
ukenru
07:27 • 9138 просмотра
Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ
07:19 • 8142 просмотра
В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности
06:41 • 11750 просмотра
Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках
05:58 • 25961 просмотра
"Или Трамп лжёт, или Маск": в Конгрессе США требуют выяснить, кто ограничил Starlink для Украины
05:26 • 37557 просмотра
Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушенияPhoto
05:13 • 25202 просмотра
В Киеве российская ракета попала в Южный мост — движение метро частично остановили, а маршруты автобусов изменилиVideo
04:17 • 24915 просмотра
В Европу вернули женщину, заражённую вирусом Эбола — угрожает ли континенту распространение болезни
02:17 • 26342 просмотра
Украину ждет "жестокая зима", а Путин не стремится к миру — тревожное предупреждение Каллас
27 октября, 01:40 • 22894 просмотра
Россия массированно атакует Киев баллистическими ракетами — в столице гремят мощные взрывы
27 октября, 00:37 • 18240 просмотра
Франция резко наращивает производство авиабомб HAMMER, которыми ВСУ уничтожают российские цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Награду Герда Мюллера завоевали Кейн и Корраль Photo26 октября, 22:26 • 31133 просмотра
Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди26 октября, 23:06 • 29560 просмотра
Натали Портман впервые рассказала о жизни после рождения третьего ребёнка27 октября, 01:06 • 27144 просмотра
В оккупированной Луганщине дроны атаковали склад боеприпасов — продолжается мощная детонацияVideo27 октября, 01:17 • 30341 просмотра
Меган Маркл готовится вернуться на телевидение — герцогиня может стать ведущей популярного шоу27 октября, 02:06 • 23151 просмотра
публикации
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 45844 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным26 октября, 15:24 • 49745 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 26 октября, 14:28 • 46887 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 55551 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 90351 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Райан Гослинг
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo08:05 • 262 просмотра
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo06:14 • 15955 просмотра
Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальникаPhoto04:05 • 22954 просмотра
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе03:05 • 23036 просмотра
Меган Маркл готовится вернуться на телевидение — герцогиня может стать ведущей популярного шоу27 октября, 02:06 • 23518 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер

США на одной из крупнейших военных баз за рубежом запретили китайские BYD

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

На авиабазе Кадена запретили все автомобили BYD, включая такси и автомобили служб доставки. Военные назвали их неприемлемой угрозой для выполнения миссии.

США на одной из крупнейших военных баз за рубежом запретили китайские BYD
Фото: kadena.af.mil

Одна из крупнейших зарубежных военных баз США запретила транспортные средства, произведённые китайским изготовителем электромобилей BYD, из-за проблем с безопасностью. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили американские военные в Японии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Запрет, вступивший в силу на этой неделе на авиабазе Кадена на южном японском острове Окинава, усилил предположения о том, что аналогичные меры могут быть приняты на других военных объектах США в рамках борьбы Вашингтона с китайскими технологиями, которые, как он подозревает, используются для сбора конфиденциальной информации.

"Эти транспортные средства представляют неприемлемый и не поддающийся снижению риск для нашего персонала и нашей миссии", – заявила представительница 18-го крыла ВВС США в Кадене, подполковник Элли Стормер.

Ограничения распространяются на все автомобили BYD, включая частные автомобили, такси и автомобили доставки, говорится в сообщениях, где добавляется, что сотрудникам службы безопасности, размещённым у ворот базы, было поручено блокировать автомобили BYD и приказывать водителям развернуться.

Чем важна эта военная база США

Кадена, крупнейшая база ВВС США в Восточной Азии, была бы непосредственно задействована в реагировании на кризис, связанный с Китаем, россией или Северной Кореей.

На её вооружении находится мощная ракетная система Typhon, которая, как утверждается, способна запускать ракеты Tomahawk на расстояние до 1600 км, что позволит охватить части Китая и россии. На Кадене также размещены истребители и самолёты, используемые для дозаправки в воздухе, наблюдения и разведки, согласно веб-сайту базы.

Пентагон готовит военные базы США к 90 дням автономной работы на случай масштабной войны — Fox News26.10.26, 04:53 • 12047 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Северная Корея
Китай
Япония