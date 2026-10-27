США на одной из крупнейших военных баз за рубежом запретили китайские BYD
Киев • УНН
На авиабазе Кадена запретили все автомобили BYD, включая такси и автомобили служб доставки. Военные назвали их неприемлемой угрозой для выполнения миссии.
Одна из крупнейших зарубежных военных баз США запретила транспортные средства, произведённые китайским изготовителем электромобилей BYD, из-за проблем с безопасностью. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили американские военные в Японии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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Запрет, вступивший в силу на этой неделе на авиабазе Кадена на южном японском острове Окинава, усилил предположения о том, что аналогичные меры могут быть приняты на других военных объектах США в рамках борьбы Вашингтона с китайскими технологиями, которые, как он подозревает, используются для сбора конфиденциальной информации.
"Эти транспортные средства представляют неприемлемый и не поддающийся снижению риск для нашего персонала и нашей миссии", – заявила представительница 18-го крыла ВВС США в Кадене, подполковник Элли Стормер.
Ограничения распространяются на все автомобили BYD, включая частные автомобили, такси и автомобили доставки, говорится в сообщениях, где добавляется, что сотрудникам службы безопасности, размещённым у ворот базы, было поручено блокировать автомобили BYD и приказывать водителям развернуться.
Чем важна эта военная база США
Кадена, крупнейшая база ВВС США в Восточной Азии, была бы непосредственно задействована в реагировании на кризис, связанный с Китаем, россией или Северной Кореей.
На её вооружении находится мощная ракетная система Typhon, которая, как утверждается, способна запускать ракеты Tomahawk на расстояние до 1600 км, что позволит охватить части Китая и россии. На Кадене также размещены истребители и самолёты, используемые для дозаправки в воздухе, наблюдения и разведки, согласно веб-сайту базы.
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