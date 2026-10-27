США на одній з найбільших військових баз за кордоном заборонили китайські BYD
Київ • УНН
На авіабазі Кадена заборонили всі автомобілі BYD, включно з таксі та доставкою. Військові назвали їх неприйнятною загрозою для місії.
Одна з найбільших закордонних військових баз США заборонила транспортні засоби, виготовлені китайським виробником електромобілів BYD, через проблеми безпеки. Про це повідомили у вівторок, 27 жовтня, американські військові в Японії, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Заборона, яка набула чинності цього тижня на авіабазі Кадена на південному японському острові Окінава, підживила спекуляції про те, що аналогічні заходи можуть бути вжиті на інших військових об'єктах США в межах боротьби Вашингтона з китайськими технологіями, які, як він підозрює, використовуються для збору конфіденційної інформації.
"Ці транспортні засоби становлять неприйнятний і незменшуваний ризик для нашого персоналу та нашої місії", – заявила речниця 18-го крила ВПС США в Кадені, лейтенант-полковник Аллі Стормер.
Обмеження стосуються всіх автомобілів BYD, включаючи приватні автомобілі, таксі та автомобілі доставки, ідеться у повідомленнях, де додається, що співробітникам служби безпеки, розміщеним біля воріт бази, було доручено блокувати автомобілі BYD та наказувати водіям розвернутися.
Чим важлива ця військова база США
Кадена, найбільша база ВПС США у Східній Азії, була б безпосередньо залучена до реагування на кризу, пов'язану з Китаєм, росією або Північною Кореєю.
На її озброєнні є потужна ракетна система Typhon, яка, як кажуть, здатна запускати ракети Tomahawk на відстань до 1600 км, що дозволить охопити частини Китаю та росії. На Кадені також розміщені винищувачі та літаки, що використовуються для дозаправки в повітрі, спостереження та розвідки, згідно з вебсайтом бази.
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