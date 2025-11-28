$42.190.11
48.870.08
ukenru
"Ви що, нетямуща?": Трамп обрушився з нападками на ще одну репортерку

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Дональд Трамп у відповіді журналістці запитав "Ви що, нетямуща" під час пресконференції. Це сталося після того, як він оголосив про смерть Сари Бекстром, однієї з двох військовослужбовців Нацгвардії, поранених під час нападу.

"Ви що, нетямуща?": Трамп обрушився з нападками на ще одну репортерку

Президент США Дональд Трамп у четвер обрушився з нападками на журналістку за те, що вона поставила просте питання під час пресконференції у День подяки після його спілкування з американськими військовослужбовцями, що стало частиною недавньої хвилі образ, які він кидає на адресу жінок, які висвітлюють його діяльність, повідомляє HuffPost, пише УНН.

Деталі

"Ви що, нетямуща (stupid)? Ви нетямуща людина?" - запитав він журналістку під час напруженої розмови про підозрюваного у нападі на двох бійців Національної гвардії США у Вашингтоні в окрузі Колумбія у середу.

Під час заходу Трамп оголосив про смерть однієї з жертв, 20-річної Сари Бекстром, і виступив проти імміграційної політики експрезидента США Джо Байдена, оскільки підозрюваній особі, що співпрацювала із ЦРУ в Афганістані, дозволили в'їхати до Сполучених Штатів у межах програми переселення у 2021 році. Проте цього року адміністрація Трампа надала йому притулок. "Його перевірили, і перевірка виявилася чистою", - зазначив репортер.

"Він збожеволів, - відповів Трамп. - Я маю на увазі, він збожеволів, і таке теж трапляється. З цими людьми це трапляється надто часто".

Трамп наполягав на тому, що афганських мігрантів пропускали без перевірки, і показав фотографію переповненого літака із прохачами притулку. "Жодної перевірки чи чогось подібного не було, вони приїхали без перевірки", - сказав він.

"Насправді генеральний інспектор Міністерства юстиції лише цього року повідомив, що Міністерство внутрішньої безпеки та ФБР провели ретельну перевірку цих афганців, які в'їхали до США, - наполягала вона. - То чому ж ви звинувачуєте адміністрацію Байдена?"

Як зазначає видання, "Трампу це питання зовсім не сподобалося".

"Бо вони їх впустили, - різко відповів він. - Ви що, нетямуща? Ви що, нетямуща людина? Тому що вони прилетіли літаком разом із тисячами інших людей, яким тут не місце, а ви ставите запитання просто тому, що ти нетямуща людина".

Трамп сказав, що "практично неможливо" видворити людей, які прибули за цією програмою.

"Їх неможливо вигнати, щойно вони приїдуть", - заявив Трамп, чия адміністрація заявила про депортацію 527 000 мігрантів цього року (хоча ця цифра була оскаржена).

"Твоя мама": у Білому домі грубо відповіли журналісту, який запитав, хто саме обрав Будапешт місцем для переговорів Трампа та путіна17.10.25, 22:22 • 23127 переглядiв

Як зазначає видання, "Трамп давно нападає на ЗМІ, але останніми тижнями особливо різко він відреагував на жінок, які його висвітлюють".

Він назвав Кеті Роджерс із New York Times "потворною" після того, як вона виступила співавтором статті про його менш завантажений графік із віком. Він розкритикував Мері Брюс з ABC за те, що вона поставила, за його словами, "жахливе, недисципліноване і просто жахливе питання" про присутність кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана в Овальному кабінеті. А коли Кетрін Люсі з Bloomberg запитала про файли Джеффрі Епштейна, він різко відповів: "Тихо, свинка!"

"Тихо, порося!": Трамп обізвав журналістку, яка запитувала про справу Епштейна18.11.25, 17:04 • 3821 перегляд

Його співробітники наслідували його приклад, порадивши журналістці з New Yorker Джейн Маєр "з усією повагою заткнутися", коли вона засумнівалася у доцільності відправлення військ Національної гвардії США до Вашингтона після атаки.

Мері Трамп, клінічний психолог та племінниця президента, заявила, що ці атаки показові. "Він трохи наляканий", - сказала вона у своєму подкасті раніше цього тижня.

Юлія Шрамко

