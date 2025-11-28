$42.190.11
48.870.08
ukenru
09:17 • 580 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 9370 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 11969 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 12591 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12260 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 10812 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28562 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26520 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42247 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46817 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Вы что, глупая?": Трамп обрушился с нападками на еще одну репортершу

Киев • УНН

 1112 просмотра

Дональд Трамп в ответ журналистке спросил: «Вы что, глупая?» во время пресс-конференции. Это произошло после того, как он объявил о смерти Сары Бекстром, одной из двух военнослужащих Нацгвардии, раненых во время нападения.

"Вы что, глупая?": Трамп обрушился с нападками на еще одну репортершу

Президент США Дональд Трамп в четвер обрушился с нападками на журналистку за то, что она задала простой вопрос во время пресс-конференции в День благодарения после его общения с американскими военнослужащими, что стало частью недавней волны оскорблений, которые он бросает в адрес женщин, освещающих его деятельность, сообщает HuffPost, пишет УНН.

Детали

"Вы что, глупая (stupid)? Вы глупый человек?" - спросил он журналистку во время напряженного разговора о подозреваемом в нападении на двух бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне в округе Колумбия в среду.

Во время мероприятия Трамп объявил о смерти одной из жертв, 20-летней Сары Бекстром, и выступил против иммиграционной политики экс-президента США Джо Байдена, поскольку подозреваемому лицу, сотрудничавшему с ЦРУ в Афганистане, разрешили въехать в Соединенные Штаты в рамках программы переселения в 2021 году. Однако в этом году администрация Трампа предоставила ему убежище. "Его проверили, и проверка оказалась чистой", - отметил репортер.

"Он сошел с ума, - ответил Трамп. - Я имею в виду, он сошел с ума, и такое тоже случается. С этими людьми это случается слишком часто".

Трамп настаивал на том, что афганских мигрантов пропускали без проверки, и показал фотографию переполненного самолета с просителями убежища. "Никакой проверки или чего-то подобного не было, они приехали без проверки", - сказал он.

"На самом деле генеральный инспектор Министерства юстиции только в этом году сообщил, что Министерство внутренней безопасности и ФБР провели тщательную проверку этих афганцев, въехавших в США, - настаивала она. - Так почему же вы обвиняете администрацию Байдена?"

Как отмечает издание, "Трампу этот вопрос совсем не понравился".

"Потому что они их впустили, - резко ответил он. - Вы что, глупая? Вы что, глупый человек? Потому что они прилетели на самолете вместе с тысячами других людей, которым здесь не место, а вы задаете вопрос просто потому, что ты бестолковый человек".

Трамп сказал, что "практически невозможно" выдворить людей, прибывших по этой программе.

"Их невозможно выгнать, как только они приедут", - заявил Трамп, чья администрация заявила о депортации 527 000 мигрантов в этом году (хотя эта цифра была оспорена).

"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17.10.25, 22:22 • 23131 просмотр

Как отмечает издание, "Трамп давно нападает на СМИ, но в последние недели особенно резко он отреагировал на женщин, которые его освещают".

Он назвал Кэти Роджерс из New York Times "уродливой" после того, как она выступила соавтором статьи о его менее загруженном графике с возрастом. Он раскритиковал Мэри Брюс из ABC за то, что она задала, по его словам, "ужасный, недисциплинированный и просто ужасный вопрос" о присутствии кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Овальном кабинете. А когда Кэтрин Люси из Bloomberg спросила о файлах Джеффри Эпштейна, он резко ответил: "Тихо, свинка!"

"Тихо, поросенок!": Трамп обозвал журналистку, которая спрашивала о деле Эпштейна18.11.25, 17:04 • 3827 просмотров

Его сотрудники последовали его примеру, посоветовав журналистке из New Yorker Джейн Майер "со всем уважением заткнуться", когда она усомнилась в целесообразности отправки войск Национальной гвардии США в Вашингтон после атаки.

Мэри Трамп, клинический психолог и племянница президента, заявила, что эти атаки показательны. "Он немного напуган", - сказала она в своем подкасте ранее на этой неделе.

Юлия Шрамко

