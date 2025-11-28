Україна та Саудівська Аравія відновили Спільну раду ділового співробітництва після 10-річної паузи. Делегацію очолила МХП

24-25 листопада українська урядова та бізнес-делегація здійснила офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія, у межах якого відбулося перше за десятиліття засідання Спільної ради ділового співробітництва між двома країнами. Українську частину Ради очолила МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка є ключовим інвестором, а також забезпечує половину українського експорту на ринок КСА.

Рішення про поновлення діяльності Спільної Ради було підтримане Президентом України Володимиром Зеленським та Наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом під час зустрічі у березні 2025 року в Ер-Ріяді. Відновлення роботи цього механізму стало важливим кроком до формування нової архітектури стратегічного партнерства між країнами.

Під час засідання Спільної ділової ради українська сторона представила портфель інвестиційних проєктів загальною вартістю понад 1 млрд доларів. Ідеться про ініціативи у сферах агропромисловості, медицини, інженерії, критичних матеріалів, логістики, рітейлу та створення індустріальних парків – напрямів, що відповідають цілям програми "Візія 2030" Королівства.

Також представники української бізнес-делегації долучилися до робочої програми заступника міністра економіки, природних ресурсів та аграрної політики України Андрія Телюпи. Зокрема, під час зустрічі із заступниками міністра інвестицій Королівства, представники українського бізнесу представили інвестиційні проєкти та провели конструктивне обговорення перспектив розширення двосторонніх відносин.

Також частина делегації взяла участь у переговорах з керівництвом Saudi Food and Drug Authority (SFDA), обговоривши питання відновлення експорту української курятини на ринок КСА після завершення епізоотичних обмежень, акредитацію українських фармацевтичних виробництв, а також узгодження процедур онлайн-аудитів для підтвердження відповідності виробничих потужностей.

"Україна переживає складний період своєї історії, та ми не зупинилися – ми адаптувалися. Економіка продовжує працювати, фінансова система залишається стабільною. Це свідчення не лише нашої стійкості, а й незламної рішучості рухатися вперед. Ми переконані: потенціал співпраці наших країн значно перевищує нинішні показники. Саме тому Спільна ділова рада повинна стати механізмом, що відкриє доступ до цього потенціалу", – наголосив голова української частини Ради, заступник головного виконавчого директора МХП зі сталого розвитку Юрій Мельник.

Українська складова Ділової ради об’єднує комітети з агропромисловості, медицини, інженерії, критичних матеріалів, ІТ, логістики, енергетики та індустріальних парків. До складу делегації увійшли керівники компаній-лідерів, що формують понад 4% ВВП України та забезпечують роботою близько 180 тисяч працівників: МХП, BGV, Епіцентр, Добробут, Інтерхім, Дарниця, Kernel, SoftServe, Orion.Group.

Директор з міжнародного співробітництва МХП та генеральний секретар Ділової ради Михайло Бно-Айріян підкреслив, що повернення української делегації до Ер-Ріяда після більш ніж десятиліття символізує новий етап у розвитку економічних відносин між країнами.

"Одинадцять років тому я вперше приїхав до Саудівської Аравії у складі офіційної делегації й уже тоді ми говорили про важливість інвестиційного співробітництва. Сьогодні я повертаюся як представник українського бізнесу – і ми привезли з собою найкращі компанії, найсильніші комітети та конкретні пропозиції для розвитку двосторонніх економічних відносин", – підкреслив Михайло Бно-Айріян.

Загалом у засіданні Спільної ради ділового співробітництва Україна – Саудівська Аравія взяли участь понад 40 провідних компаній КСА. Саудівські партнери висловили зацікавленість у співпраці у сферах продовольства, фармацевтики, логістики, критичних матеріалів, інженерії та енергетики. Окрему активність продемонстрували учасники, які працюють у сегментах інвестування, девелопменту та інфраструктури.