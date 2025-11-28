Украина и Саудовская Аравия возобновили Совместный совет делового сотрудничества после 10-летней паузы. Делегацию возглавила МХП

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Эксклюзив
13:08 • 1800 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
11:00 • 15412 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 12436 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 14283 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 14707 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 25441 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18343 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17009 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14676 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11961 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
78%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 14052 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 14183 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 17023 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 15008 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 13438 просмотра
публикации
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 8290 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 15419 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 13925 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 25444 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 15488 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 19791 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 37267 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 57547 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 90392 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 105471 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Северный поток
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Украина и Саудовская Аравия возобновили Совместный совет делового сотрудничества после 10-летней паузы. Делегацию возглавила МХП

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Украинская правительственная и бизнес-делегация посетила Саудовскую Аравию, где состоялось заседание Совместного совета делового сотрудничества. Украинская сторона представила инвестиционные проекты на более чем 1 млрд долларов в различных сферах.

Украина и Саудовская Аравия возобновили Совместный совет делового сотрудничества после 10-летней паузы. Делегацию возглавила МХП

24-25 ноября украинская правительственная и бизнес-делегация совершила официальный визит в Королевство Саудовская Аравия, в рамках которого состоялось первое за десятилетие заседание Совместного совета делового сотрудничества между двумя странами. Украинскую часть Совета возглавила МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, которая является ключевым инвестором, а также обеспечивает половину украинского экспорте на рынок КСА.

Решение о возобновлении деятельности Совместного Совета было поддержано Президентом Украины Владимиром Зеленским и Наследным принцем Мухаммедом бин Салманом во время встречи в марте 2025 года в Эр-Рияде. Возобновление работы этого механизма стало важным шагом к формированию новой архитектуры стратегического партнерства между странами.

Во время заседания Совместного делового совета украинская сторона представила портфель инвестиционных проектов общей стоимостью более 1 млрд долларов. Речь идет об инициативах в сферах агропромышленности, медицины, инженерии, критических материалов, логистики, ритейла и создания индустриальных парков – направлений, соответствующих целям программы "Видение 2030" Королевства.

Также представители украинской бизнес-делегации присоединились к рабочей программе заместителя министра экономики, природных ресурсов и аграрной политики Украины Андрея Телюпы. В частности, во время встречи с заместителями министра инвестиций Королевства, представители украинского бизнеса представили инвестиционные проекты и провели конструктивное обсуждение перспектив расширения двусторонних отношений.

Также часть делегации приняла участие в переговорах с руководством Saudi Food and Drug Authority (SFDA), обсудив вопросы возобновления экспорта украинской курятины на рынок КСА после завершения эпизоотических ограничений, аккредитацию украинских фармацевтических производств, а также согласование процедур онлайн-аудитов для подтверждения соответствия производственных мощностей.

"Украина переживает сложный период своей истории, но мы не остановились – мы адаптировались. Экономика продолжает работать, финансовая система остается стабильной. Это свидетельство не только нашей устойчивости, но и несокрушимой решимости двигаться вперед. Мы убеждены: потенциал сотрудничества наших стран значительно превышает нынешние показатели. Именно поэтому Совместный деловой совет должен стать механизмом, который откроет доступ к этому потенциалу", – подчеркнул глава украинской части Совета, заместитель главного исполнительного директора МХП по устойчивому развитию Юрий Мельник.

Украинская составляющая Делового совета объединяет комитеты по агропромышленности, медицине, инженерии, критическим материалам, ИТ, логистике, энергетике и индустриальным паркам. В состав делегации вошли руководители компаний-лидеров, формирующих более 4% ВВП Украины и обеспечивающих работой около 180 тысяч сотрудников: МХП, BGV, Эпицентр, Добробут, Интерхим, Дарница, Kernel, SoftServe, Orion.Group.

Директор по международному сотрудничеству МХП и генеральный секретарь Делового совета Михаил Бно-Айриян подчеркнул, что возвращение украинской делегации в Эр-Рияд после более чем десятилетия символизирует новый этап в развитии экономических отношений между странами.

"Одиннадцать лет назад я впервые приехал в Саудовскую Аравию в составе официальной делегации и уже тогда мы говорили о важности инвестиционного сотрудничества. Сегодня я возвращаюсь как представитель украинского бизнеса – и мы привезли с собой лучшие компании, сильнейшие комитеты и конкретные предложения для развития двусторонних экономических отношений", – подчеркнул Михаил Бно-Айриян.

Всего в заседании Совместного совета делового сотрудничества Украина – Саудовская Аравия приняли участие более 40 ведущих компаний КСА. Саудовские партнеры выразили заинтересованность в сотрудничестве в сферах продовольствия, фармацевтики, логистики, критических материалов, инженерии и энергетики. Отдельную активность продемонстрировали участники, работающие в сегментах инвестирования, девелопмента и инфраструктуры.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Энергетика
Война в Украине
Дарница (фармацевтическая компания)
Мохаммед бин Салман
ПрАО МХП
Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский