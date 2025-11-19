$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
США та Саудівська Аравія уклали багатомільярдну угоду щодо цивільної ядерної енергетики: що відомо

Київ • УНН

США та Саудівська Аравія підписали угоду про цивільну ядерну енергетику на мільярди доларів. Це відбулося під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона.

США та Саудівська Аравія уклали багатомільярдну угоду щодо цивільної ядерної енергетики: що відомо

США та Саудівська Аравія підписали "історичну" угоду про цивільну ядерну енергетику вартістю мільярди доларів, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Видання наголошує, що угоду було підтверджено, коли президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана з його першим візитом до Вашингтона за сім років.

"Сьогодні історичний день для Сполучених Штатів та Королівства Саудівська Аравія", – заявив міністр енергетики США Кріс Райт у середу, вітаючи нещодавно підписану Спільну декларацію про завершення переговорів щодо співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики.

Чому це важливо?

Угода свідчить про зобов'язання Вашингтона підтримувати країни Перської затоки та зміцнює його позиції в регіоні, врівноважуючи Іран, росію та Китай, а також зменшуючи залежність США від збагаченого росією урану. Королівство давно домагається цього, і це сталося після того, як кронпринц отримав кілька важливих зобов'язань від Трампа під час цього візиту, включаючи призначення Саудівської Аравії головним союзником поза НАТО у вівторок та схвалення продажу винищувачів F-35.

Трамп заявив, що королівство зробить щонайменше 600 мільярдів доларів інвестицій у США, на що спадкоємний принц відповів, що ці інвестиції зростуть до 1 трильйона доларів.

Що потрібно знати?

Угода закладає правову основу для багаторічного багатомільярдного ядерного партнерства, визначає американські компанії як пріоритетних цивільних ядерних партнерів Ер-Ріяда та зобов'язує обидві сторони дотримуватися суворих стандартів нерозповсюдження, повідомляє Білий дім.

Райт оголосив про початок угоди у квітні під час візиту до регіону, до якого входила Саудівська Аравія. Перша адміністрація Трампа почала переговори щодо угоди про ядерну співпрацю з Саудівською Аравією у 2018 році після років застою в переговорах щодо гарантій нерозповсюдження.

У той час законодавці попереджали, що угода з Китаєм або росією може послабити вплив США, і висловлювали стурбованість тим, що Саудівська Аравія може прагнути отримати ядерну зброю, якщо вважатиме, що Іран її розробляє.

Саудівська Аравія має намір створити цивільну ядерну енергетику для диверсифікації свого енергетичного балансу, зменшення залежності від викопного палива та підтримки своєї програми "Бачення 2030", але поки що не має атомних електростанцій.

Тим часом саудівський правитель запропонував допомогти США та Ірану досягти нової угоди на тлі протистояння щодо ядерної програми Ірану та напруженості, що виникла після атак США на його ядерні об'єкти в червні. Під час спільної прес-конференції кронпринц посміхнувся, коли Трамп сказав: "Я думаю, що ми виконали чудову роботу, знищивши ядерний потенціал Ірану".

Що кажуть люди?

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив у середу: "Ми об'єдналися щодо угоди про співробітництво в цивільній ядерній галузі. Разом, за допомогою двосторонніх угод про гарантії, ми хочемо розширити наше партнерство, привезти американські ядерні технології до Саудівської Аравії та зберегти тверду відданість нерозповсюдженню… Ця філософія, це партнерство перетворили Близький Схід на регіон, який зараз зосереджений на торгівлі, а не на конфлікті".

Саудівський кронпринц Мохамед бін Салман заявив на прес-конференції у вівторок: "Сьогодні дуже важливий момент у нашій історії, тому що є багато речей, над якими ми працюємо на майбутнє".

Що буде далі?

Угода знаменує собою перший крок у ширших зусиллях щодо поглиблення зв'язків між США та Саудівською Аравією у сфері цивільної ядерної енергетики. Запуск Саудівською Аравією цивільної ядерної програми може змінити регіональний баланс.

Антоніна Туманова

