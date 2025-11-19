США и Саудовская Аравия заключили многомиллиардную сделку по гражданской ядерной энергетике: что известно

США и Саудовская Аравия подписали «историческое» соглашение о гражданской ядерной энергетике стоимостью миллиарды долларов, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Издание отмечает, что соглашение было подтверждено, когда президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с его первым визитом в Вашингтон за семь лет.

«Сегодня исторический день для Соединенных Штатов и Королевства Саудовская Аравия», – заявил министр энергетики США Крис Райт в среду, приветствуя недавно подписанную Совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики.

Почему это важно?

Соглашение свидетельствует об обязательстве Вашингтона поддерживать страны Персидского залива и укрепляет его позиции в регионе, уравновешивая Иран, Россию и Китай, а также уменьшая зависимость США от обогащенного Россией урана. Королевство давно добивается этого, и это произошло после того, как кронпринц получил несколько важных обязательств от Трампа во время этого визита, включая назначение Саудовской Аравии главным союзником вне НАТО во вторник и одобрение продажи истребителей F-35.

Трамп заявил, что королевство сделает по меньшей мере 600 миллиардов долларов инвестиций в США, на что наследный принц ответил, что эти инвестиции вырастут до 1 триллиона долларов.

Что нужно знать?

Соглашение закладывает правовую основу для многолетнего многомиллиардного ядерного партнерства, определяет американские компании как приоритетных гражданских ядерных партнеров Эр-Рияда и обязывает обе стороны соблюдать строгие стандарты нераспространения, сообщает Белый дом.

Райт объявил о начале соглашения в апреле во время визита в регион, в который входила Саудовская Аравия. Первая администрация Трампа начала переговоры по соглашению о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией в 2018 году после лет застоя в переговорах по гарантиям нераспространения.

В то время законодатели предупреждали, что соглашение с Китаем или Россией может ослабить влияние США, и выражали обеспокоенность тем, что Саудовская Аравия может стремиться получить ядерное оружие, если будет считать, что Иран его разрабатывает.

Саудовская Аравия намерена создать гражданскую ядерную энергетику для диверсификации своего энергетического баланса, уменьшения зависимости от ископаемого топлива и поддержки своей программы «Видение 2030», но пока не имеет атомных электростанций.

Тем временем саудовский правитель предложил помочь США и Ирану достичь нового соглашения на фоне противостояния по ядерной программе Ирана и напряженности, возникшей после атак США на его ядерные объекты в июне. Во время совместной пресс-конференции кронпринц улыбнулся, когда Трамп сказал: «Я думаю, что мы проделали отличную работу, уничтожив ядерный потенциал Ирана».

Что говорят люди?

Министр энергетики США Крис Райт заявил в среду: «Мы объединились по соглашению о сотрудничестве в гражданской ядерной области. Вместе, с помощью двусторонних соглашений о гарантиях, мы хотим расширить наше партнерство, привезти американские ядерные технологии в Саудовскую Аравию и сохранить твердую приверженность нераспространению… Эта философия, это партнерство превратили Ближний Восток в регион, который сейчас сосредоточен на торговле, а не на конфликте».

Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман заявил на пресс-конференции во вторник: «Сегодня очень важный момент в нашей истории, потому что есть много вещей, над которыми мы работаем на будущее».

Что будет дальше?

Соглашение знаменует собой первый шаг в более широких усилиях по углублению связей между США и Саудовской Аравией в сфере гражданской ядерной энергетики. Запуск Саудовской Аравией гражданской ядерной программы может изменить региональный баланс.