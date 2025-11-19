$42.090.03
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Буває всяке": Трамп захистив саудівського кронпринца у справі про вбивство Джамаля Хашоггі

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Мухаммед бін Салман "нічого не знав" про вбивство Джамаля Хашоггі, суперечачи висновкам розвідки США. Кронпринц назвав вбивство "величезною помилкою", а вдова Хашоггі закликала його вибачитися.

"Буває всяке": Трамп захистив саудівського кронпринца у справі про вбивство Джамаля Хашоггі

Під час зустрічі в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман "нічого не знав" про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році. Його слова суперечать висновкам американської розвідки 2021 року, яка встановила, що кронпринц схвалив операцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп відповів журналісту, який запитав про вбивство Хашоггі.

"Ви згадуєте когось надзвичайно суперечливого", – сказав президент США.

"Багатьом людям не подобався той джентльмен, про якого ви говорите.

Подобається він вам чи ні, всяке трапляється".

Він також додав: "Але він [кронпринц] нічого про це не знав. Вам не потрібно бентежити наших гостей".

Кронпринц заявив у Білому домі, що Саудівська Аравія "зробила всі правильні кроки" у розслідуванні та назвав убивство "болючим" і "величезною помилкою". Це був його перший візит до США після подій 2018 року.

У звіті розвідки США 2021 року зазначалося, що кронпринц схвалив план "захоплення або вбивства" Хашоггі в Стамбулі. За часів першої адміністрації Трампа Білий дім не публікував цей документ.

Вдова Хашоггі, Ханан, у коментарі BBC Newsnight заявила, що слова Трампа суперечать тому, що сам бін Салман визнавав раніше.

"Сам кронпринц у 2019 році та в інтерв’ю "60 хвилин" взяв на себе відповідальність за цей жахливий злочин", – сказала вона.

У дописі на X вона закликала зустрітися з кронпринцем та отримати вибачення і компенсацію. Жінка живе у районі Вашингтона, округ Колумбія, маючи політичний притулок у США.

Під час зустрічі Трампа з бін Салманом обговорювалися можливі угоди щодо цивільної ядерної енергетики, штучного інтелекту та інвестицій Саудівської Аравії в США. Кронпринц заявив про намір збільшити їх до 1 трлн доларів з раніше обіцяних 600 млрд.

Також сторони говорили про можливий продаж саудівській стороні винищувачів F-35. Трамп зазначив, що очікує укладення угоди після оголошення експортних ліцензій. Частина ізраїльських чиновників висловила занепокоєння, що це може вплинути на військову перевагу Ізраїлю в регіоні.

Трамп підкреслив, що США мають двох "чудових союзників" – Саудівську Аравію та Ізраїль, і висловив переконання, що обидві сторони мають "досягти вершини".

Візит Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона та заяви Трампа знову привернули увагу до вбивства Джамаля Хашоггі й розбіжностей у позиціях щодо ролі кронпринца. Паралельно Саудівська Аравія та США продовжують переговори про масштабні економічні та оборонні проєкти.

Контекст

Хашоггі було вбито і розчленовано у жовтні 2018 року саудівськими агентами в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Ця операція, як вважає американська розвідка, була замовлена принцом Мухаммедом.

Принц заперечував замовлення на вбивство Хашоггі, але пізніше визнав, що це сталося під його наглядом.

Адвокати Міністерства юстиції США заявили в листопадовому судовому позові, що адміністрація Байдена визначила, що принц Мохаммед, "як чинний глава іноземного уряду, має імунітет глави держави від юрисдикції судів США в результаті цієї посади".

Хашоггі розкритикував політику спадкоємця в колонках Washington Post. Він вирушив до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб отримати документи, необхідні для одруження з Ченгіз, громадянкою Туреччини.

Алла Кіосак

