Убийство журналиста Хашогги: наследный принц Саудовской Аравии застрахован от иска

Детали

Принц Мохаммед был назначен премьер-министром королевским указом в конце сентября, что вызвало предположение, что он стремился избежать разоблачения по делам, поданным в иностранные суды, включая гражданский иск, возбужденный в США Хатидже Ченгиз, невестой убитого Джамаля Хашогги.

Его адвокаты ранее утверждали, что он «заседает во главе правительства Саудовской Аравии» и таким образом имеет право на неприкосновенность, которую американские суды предоставляют главам иностранных государств и другим чиновникам.

Правительство США должно было до четверга высказать свое мнение по этому вопросу. Его рекомендация не обязательна для суда.

"Соединенные Штаты с уважением информируют суд о том, что подсудимый Мохаммед бин Салман, премьер-министр Королевства Саудовская Аравия, является действующим главой правительства и, соответственно, обладает иммунитетом от этого иска", - говорится в представлении Окружного суда США по делу округа Колумбия из администрации президента Джо Байдена.

Но там добавили, что "Госдепартамент снова заявляет о своем безоговорочном осуждении убийства Джамаля Хашогги".

Дополнение

После периода относительной изоляции после убийства Хашогги в этом году принца снова приветствовали на мировой арене, в частности президент Байден, который в июле посетил Саудовскую Аравию, несмотря на более раннее обещание сделать королевство "изгоем".

В прошлом году Байден рассекретил отчет разведки, в котором говорилось, что принц Мохаммед одобрил операцию против Хашогги, что власти Саудовской Аравии отрицают.

По гражданскому делу, возбужденному Хатидже Ченгиз, истец утверждает, что принц Мухаммед и более 20 обвиняемых, "действуя по предварительному сговору и намеренно, похитили, связали, накачали наркотиками, пытали и убили" Хашогги, обозревателя The Washington Post. Они добиваются возмещения денежного штрафа, а также доказательств того, что убийство было заказано "верхушкой саудовской руководящей иерархии".