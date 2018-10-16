Поліція знайшла докази вбивства журналіста у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Турецька поліція знайшла докази при обшуках в консульстві Саудівської Аравії, що саудівський журналіст Джамаль Хашоггі був убитий саме в дипустанові. Про це повідомив турецький чиновник агентству Associated Press у вівторок, передає УНН.
“Поліція виявила докази в консульстві Саудівської Аравії, що там був убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі”, — пише видання.
Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія дозволила Туреччині проводити слідчі дії у консульстві в Стамбулі у рамках розслідування зникнення журналіста.
Як повідомляв УНН, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.
2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.