Поліція знайшла докази вбивства журналіста у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Турецька поліція знайшла докази при обшуках в консульстві Саудівської Аравії, що саудівський журналіст Джамаль Хашоггі був убитий саме в дипустанові. Про це повідомив турецький чиновник агентству Associated Press у вівторок, передає УНН.