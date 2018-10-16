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7 марта, 19:45 • 163362 просмотра

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Полиция нашла доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии - СМИ

Полиция нашла доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Турецкая полиция нашла доказательства при обысках в консульстве Саудовской Аравии, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит именно в дипучреждении. Об этом сообщил турецкий чиновник агентству Associated Press во вторник, передает УНН.

"Полиция обнаружила доказательства в консульстве Саудовской Аравии, что там был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги", - пишет издание.

Напомним, ранее Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста.

Как сообщал УНН, саудовский журналист Джамаль Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд.

2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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