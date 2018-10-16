Полиция нашла доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Турецкая полиция нашла доказательства при обысках в консульстве Саудовской Аравии, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит именно в дипучреждении. Об этом сообщил турецкий чиновник агентству Associated Press во вторник, передает УНН.
"Полиция обнаружила доказательства в консульстве Саудовской Аравии, что там был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги", - пишет издание.
Напомним, ранее Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста.
Как сообщал УНН, саудовский журналист Джамаль Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд.
2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.