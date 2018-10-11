Слідчі зі США допомагають у пошуках зниклого в саудівському консульстві журналіста - Трамп

Трамп назвав відносини США та Саудівської Аравії "відмінним". Відповідаючи на питання про те, чи можуть стосунки двох країн погіршитись через справу Хашоггі, Трамп не дав прямої відповіді, сказавши: "Я повинен з'ясувати, що сталося ... і ми, напевно, підійшли ближче, ніж ви думаєте".



"Ми дуже жорсткі. І ми маємо слідчих там, і ми працюємо з Туреччиною, і, чесно кажучи, ми працюємо з Саудівською Аравією. Ми хочемо з'ясувати, що сталося. Ми дуже, дуже серйозно дивимось на це. Мені це зовсім не подобається ", - заявив Трамп у четвер.



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Коментуючи повідомлення про те, що американська розвідка перехопила розмову провідних саудівських чиновників, які обговорювали план захоплення Хашоггі, Трамп сказав, що це "була б дуже сумна річ".



"Ми, ймовірно, дізнаємось в найближчому майбутньому. У нас є неймовірні люди та неймовірний талант, що працює над цим. Нам це не подобається. Мені це не подобається. Не добре,"- сказав президент.



Нагадаємо, як раніше інформував УНН, Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.



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