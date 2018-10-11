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Слідчі зі США допомагають у пошуках зниклого в саудівському консульстві журналіста - Трамп

Слідчі зі США допомагають у пошуках зниклого в саудівському консульстві журналіста - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сполучені Штати мають слідчих за кордоном, які допомагають Туреччині у розслідуванні зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Про це заявив президент США Дональд Трамп у четвер, додавши, що США також працюють з Саудівською Аравією у цій справі, передає УНН з посиланням на Reuters.

Трамп назвав відносини США та Саудівської Аравії "відмінним". Відповідаючи на питання про те, чи можуть стосунки двох країн погіршитись через справу Хашоггі, Трамп не дав прямої відповіді, сказавши: "Я повинен з'ясувати, що сталося ... і ми, напевно, підійшли ближче, ніж ви думаєте".

"Ми дуже жорсткі. І ми маємо слідчих там, і ми працюємо з Туреччиною, і, чесно кажучи, ми працюємо з Саудівською Аравією. Ми хочемо з'ясувати, що сталося. Ми дуже, дуже серйозно дивимось на це. Мені це зовсім не подобається ", - заявив Трамп у четвер.

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Коментуючи повідомлення про те, що американська розвідка перехопила розмову провідних саудівських чиновників, які обговорювали план захоплення Хашоггі, Трамп сказав, що це "була б дуже сумна річ".

"Ми, ймовірно, дізнаємось в найближчому майбутньому. У нас є неймовірні люди та неймовірний талант, що працює над цим. Нам це не подобається. Мені це не подобається. Не добре,"- сказав президент.

Нагадаємо, як раніше інформував УНН, Хашоггі відомий критичними  висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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