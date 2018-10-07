Ердоган обіцяв особисто стежити за справою зниклого в саудівському консульстві журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, 7 жовтня, що він особисто прослідкує за справою саудівського журналіста Джамала Хашоггі, який зник минулого тижня, і додав, що все ще сподівається на позитивний результат у цьому питанні, передає УНН з посиланням на Hurriyet daily news.
"З божою поміччю, ми не постанемо перед небажаною ситуацією. Що б не сталося в цій ситуації, ми будемо повідомляти про це світові", - сказав президент, відповідаючи на питання журналістів у Анкарі.
"Нас дуже, дуже засмучує, що це сталося в нашій країні", - додав він.
За словами президента, турецькі правоохоронці вивчали записи з камер відео спостереження на входах і виходах з консульства та аеропорт у Стамбулі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Болгарії вбили журналістку
Зазначимо, журналіст і критик саудівського уряду Джамаль Хашоггі зник після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі у вівторок. Після цього його більше не бачили.
Як повідомляв УНН, турецька поліція вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі міг бути убитий в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.