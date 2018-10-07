В Болгарії вбили журналістку

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Поліція в Русі, Болгарія, розслідує жорстоке вбивство 30-річної бізнес-леді та журналістки. Жертвою є Вікторія Марінова - адміністративний директор болгарського телеканалу TVN TV. 30-річну жінку били, зґвалтували та задушили. У правоохоронців поки немає підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Русе Медиа".