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В Болгарії вбили журналістку

В Болгарії вбили журналістку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Поліція в Русі, Болгарія, розслідує жорстоке вбивство 30-річної бізнес-леді та журналістки. Жертвою є Вікторія Марінова - адміністративний директор болгарського телеканалу TVN TV. 30-річну жінку били, зґвалтували та задушили. У правоохоронців поки немає підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Русе Медиа".

Тіло вбитої було знайдено вчора по обіді біля набережної у Русі. За попередньою інформацією її знайшов випадковий перехожий.

Зараз поліція працює над різними версіями вбивства: особисте життя, робота, або ж Вікторія могла стати випадковою жертвою.

За інформацією NOVA TV, зараз прокуратура проводить допити, та вилучає автомобіль жертви.

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Як повідомляв УНН, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства  журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої. 

Як писав УНН, поліція знайшла жіночий тулуб без рук, ніг і голови в Копенгагені на узбережжі острову Амагер. Пізніше підтвердилося, що знайдене тіло жінки в воді на півдні від Копенгагена належить журналістці Кім Валль.

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