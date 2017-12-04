Поліція Мальти арештувала вісьмох осіб через вбивство журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція Мальти заарештувала вісьмох мальтійців у зв'язку зі вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Прем'єр-міністр Джозеф Мускат заявив журналістам, що поліція проводить операції у місті Марса, а також в районах Бугібба і Зеббудж.
За його словами, деякі із затриманих вже були відомі поліції, а інші раніше були фігурантами кримінальних справ.
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Водночас прем'єр не відповів на запитання, чи вісім заарештованих брали участь у вбивстві та чи серед них є замовник.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня на Мальті загинула журналістка Дафне Каруана Галіція, яка звинувачувала родину прем’єр-міністра країни Джозефа Мускати в корупції.