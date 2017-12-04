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Полиция Мальты арестовала восьмерых человек из-за убийства журналистки

Полиция Мальты арестовала восьмерых человек из-за убийства журналистки

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция Мальты арестовала восьмерых мальтийцев в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Премьер-министр Джозеф Мускат заявил журналистам, что полиция проводит операции в городе Марса, а также в районах Бугибба и Зеббудж.

По его словам, некоторые из задержанных уже были известны полиции, а другие ранее были фигурантами уголовных дел.

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В то же время премьер не ответил на вопрос, участвовали ли восемь арестованных в убийстве и есть ли среди них заказчик.

Как сообщал УНН, 17 октября на Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла семью премьер-министра страны Джозефа Мускаты в коррупции.

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