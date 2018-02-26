Словацького журналіста вбили у власному будинку разом з коханою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Словацький журналіст, який проводив розслідування щодо податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією країни, був убитий у власному будинку на вихідних. Таку інформацію повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, 27-річний журналіст Ян Куціак, що працював на сервері новин Aktuality.sk, був убитий разом зі своєю дівчиною в місті Велка-Мака, розташованому в 65 км від столиці країни Братислави.
Міністерство внутрішніх справ та поліція не були одразу доступні для коментарів. Посольство мусить провести прес-конференцію пізніше в понеділок.
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Остання стаття Кучака від 9 лютого була присвячена розкішному житловому комплексу в Братиславі, який, імовірно, використовувався в корупційних схемах.
Скандал навколо житлового комплексу мав серйозний резонанс в 2017 році, в результаті чого у відставку змушений був піти міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Однак вину свою він так і не визнав.
Економіка Словаччини бурхливо розвивалася, і рівень життя населення різко зріс з тих пір, як країна приєдналась до Європейського союзу в 2004 році, але місцеві мешканці стверджують, що їх країна, як і раніше, не захищає верховенства права, особливо в протидії корупції.