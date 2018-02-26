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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62441 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75972 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78722 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107106 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100326 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111507 просмотра

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Словацкого журналиста убили в собственном доме вместе с любимой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Словацкий журналист, проводивший расследование налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны, был убит в собственном доме на выходных. Такую информацию сообщили в Министерстве внутренних дел Словакии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в ​​городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.

Министерство внутренних дел и полиция не были сразу доступны для комментариев. Посольство должно провести пресс-конференцию позже в понедельник.

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Последняя статья Кучака от 9 февраля была посвящена роскошному жилому комплексу в Братиславе, который, вероятно, использовался в коррупционных схемах.

Скандал вокруг жилого комплекса имел серьезный резонанс в 2017 году, в результате чего в отставку вынужден был уйти министр внутренних дел Роберт Калинак. Однако вину свою он так и не признал.

Экономика Словакии бурно развивалась, и уровень жизни населения резко вырос с тех пор, как страна присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году, но местные жители утверждают, что их страна по-прежнему, не защищает верховенства права, особенно в противодействии коррупции.

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