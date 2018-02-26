Словацкого журналиста убили в собственном доме вместе с любимой

Так, 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в ​​городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.

Министерство внутренних дел и полиция не были сразу доступны для комментариев. Посольство должно провести пресс-конференцию позже в понедельник.

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Последняя статья Кучака от 9 февраля была посвящена роскошному жилому комплексу в Братиславе, который, вероятно, использовался в коррупционных схемах.

Скандал вокруг жилого комплекса имел серьезный резонанс в 2017 году, в результате чего в отставку вынужден был уйти министр внутренних дел Роберт Калинак. Однако вину свою он так и не признал.

Экономика Словакии бурно развивалась, и уровень жизни населения резко вырос с тех пор, как страна присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году, но местные жители утверждают, что их страна по-прежнему, не защищает верховенства права, особенно в противодействии коррупции.



