Следователи из США помогают в поисках пропавшего в саудовском консульстве журналиста - Трамп

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Соединенные Штаты имеют следователей за рубежом, которые помогают Турции в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг, добавив, что США также работают с Саудовской Аравией по этому делу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп назвал отношения США и Саудовской Аравии "отличным". Отвечая на вопрос о том, могут ли отношения двух стран ухудшиться из-за дела Хашогги, Трамп не дал прямого ответа, сказав: "Я должен выяснить, что произошло ... и мы, наверное, подошли ближе, чем вы думаете".

"Мы очень жесткие. И у нас есть следователи там, и мы работаем с Турцией, и, честно говоря, мы работаем с Саудовской Аравией. Мы хотим выяснить, что произошло. Мы очень, очень серьезно смотрим на это. Мне это совсем не нравится", - заявил Трамп в четверг.

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Комментируя сообщение о том, что американская разведка перехватила разговор ведущих саудовских чиновников, которые обсуждали план захвата Хашогги, Трамп сказал, что это "была бы очень печальная вещь".

"Мы, вероятно, узнаем в ближайшем будущем. У нас есть невероятные люди и невероятный талант, работаем над этим. Нам это не нравится. Мне это не нравится. Нехорошо", - сказал президент.

Напомним, как ранее информировал УНН, Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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