Саудівська Аравія дозволила Туреччині провести слідчі дії в будівлі свого консульства

У заяві сказано, що, попри недоторканність приміщень консульських установ відповідно до Віденської конвенції про консульські зв'язки, держава перебування може проводити слідчі дії у цих приміщеннях за згодою керівника дипломатичного представництва.



"Влада Саудівської Аравії повідомила, що вона є відкритою для співпраці в цьому відношенні, і що перевірка може бути проведена у їх консульських будівлях у Стамбулі. У рамках розслідування перевірку буде проведено в зазначених консульських приміщеннях", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у неділю президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він особисто прослідкує за справою зниклого саудівського журналіста.



Зазначимо, журналіст і критик саудівського уряду Джамаль Хашоггі зник після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі у вівторок. Після цього його більше не бачили.



Як повідомляв УНН, турецька поліція вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі міг бути убитий в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.



