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Саудовская Аравия позволила Турции провести следственные действия в здании своего консульства

Саудовская Аравия позволила Турции провести следственные действия в здании своего консульства

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого Министерства иностранных дел Хаме Аксо, обнародованном на странице МИД, передает УНН.

В заявлении сказано, что, несмотря на неприкосновенность помещений консульских учреждений в соответствии с Венской конвенции о консульской связи, государство пребывания может проводить следственные действия в этих помещениях с согласия руководителя дипломатического представительства.

"Власти Саудовской Аравии сообщили, что она открыта для сотрудничества в этом отношении, и проверка может быть проведена в их консульских зданиях в Стамбуле. В рамках расследования проверка будет проведена в указанных консульских помещениях", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он лично проследит за делом пропавшего саудовского журналиста.

Отметим, журналист и критик саудовского правительства Джамаль Хашогги исчез после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник. После этого его больше не видели.

Как сообщал УНН, турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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