Саудовская Аравия позволила Турции провести следственные действия в здании своего консульства

В заявлении сказано, что, несмотря на неприкосновенность помещений консульских учреждений в соответствии с Венской конвенции о консульской связи, государство пребывания может проводить следственные действия в этих помещениях с согласия руководителя дипломатического представительства.



"Власти Саудовской Аравии сообщили, что она открыта для сотрудничества в этом отношении, и проверка может быть проведена в их консульских зданиях в Стамбуле. В рамках расследования проверка будет проведена в указанных консульских помещениях", - говорится в сообщении.



Напомним, в воскресенье президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он лично проследит за делом пропавшего саудовского журналиста.



Отметим, журналист и критик саудовского правительства Джамаль Хашогги исчез после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник. После этого его больше не видели.



Как сообщал УНН, турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



