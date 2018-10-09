Саудовская Аравия позволила Турции провести следственные действия в здании своего консульства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого Министерства иностранных дел Хаме Аксо, обнародованном на странице МИД, передает УНН.
В заявлении сказано, что, несмотря на неприкосновенность помещений консульских учреждений в соответствии с Венской конвенции о консульской связи, государство пребывания может проводить следственные действия в этих помещениях с согласия руководителя дипломатического представительства.
"Власти Саудовской Аравии сообщили, что она открыта для сотрудничества в этом отношении, и проверка может быть проведена в их консульских зданиях в Стамбуле. В рамках расследования проверка будет проведена в указанных консульских помещениях", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он лично проследит за делом пропавшего саудовского журналиста.
Отметим, журналист и критик саудовского правительства Джамаль Хашогги исчез после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник. После этого его больше не видели.
Как сообщал УНН, турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.