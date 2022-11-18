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Вбивство журналіста Хашоггі: наслідний принц Саудівської Аравії застрахований від позову

Вбивство журналіста Хашоггі: наслідний принц Саудівської Аравії застрахований від позову

Київ • УНН

 • 450146 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряд США рекомендував надати спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бен Салману імунітет від судового позову у зв'язку із вбивством журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі у 2018 році. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Принца Мохаммеда було призначено прем'єр-міністром королівським указом наприкінці вересня, що викликало припущення, що він прагнув уникнути викриття у справах, поданих до іноземних судів, включаючи цивільний позов, порушений у США Хатідже Ченгіз, нареченою вбитого Джамаля Хашоггі.

Його адвокати раніше стверджували, що він «засідає на чолі уряду Саудівської Аравії» і таким чином має право на недоторканність, яку американські суди надають главам іноземних держав та іншим високопосадовцям.

Уряд США мав до четверга висловити свою думку щодо цього питання. Його рекомендація не є обов'язковою для суду.

"Сполучені Штати з повагою інформують суд про те, що підсудний Мохаммед бін Салман, прем'єр-міністр Королівства Саудівська Аравія, є чинним главою уряду і, відповідно, має імунітет від цього позову", - йдеться в поданні Окружного суду США у справі округу Колумбія, з адміністрації президента Джо Байдена.

Але там додали, що "Держдепартамент знову заявляє про своє беззастережне засудження вбивства Джамаля Хашоггі".

Доповнення

Після періоду відносної ізоляції після вбивства Хашоггі цього року принца знову вітали на світовій арені, зокрема президент Байден, який у липні відвідав Саудівську Аравію, незважаючи на більш ранню обіцянку зробити королівство "ізгоєм".

Торік Байден розсекретив звіт розвідки, в якому говорилося, що принц Мохаммед схвалив операцію проти Хашоггі, що влада Саудівської Аравії заперечує.

У цивільній справі, порушеній Хатідже Ченгіз, позивач стверджує, що принц Мухаммед і більше 20 звинувачених, "діючи за попередньою змовою та навмисно, викрали, пов'язали, накачали наркотиками, катували та вбили" Хашоггі, оглядача The Washington Post. Вони домагаються відшкодування грошового штрафу, а також доказів того, що вбивство було замовлено "верхівкою саудівської керівної ієрархії".

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