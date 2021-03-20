Вбивство Хашоггі: наречена журналіста подала в суд на наслідного принца Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Наречена вбитого журналіста Джамаля Хашоггі Хатідже Дженгіз подала в суд на наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Про це пише УНН з посиланням на The Independent.
Деталі
Минулого року Хатідже Дженгіз, яка готувалася вийти заміж за письменника та активіста Джамаля Хашоггі, подала позов проти 35-річного принца, звинувачуючи його та інших осіб у викраденні, тортурах та вбивстві резидента США.
"Безжальні тортури і вбивство пана Хашоггі потрясло світове наукове співтовариство"- підкреслюється в заяві.
Відзначається, що за допомогою злочину зловмисники нібито намагалися зупинити Хашкуджі, що виступав за демократичні реформи в арабських країнах.
Наслідний принц заперечує ці звинувачення і наполягає на тому, що він не мав нічого спільного з вбивством Хашоггі, якого востаннє бачили живим, коли він увійшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року.
Раніше цього року у звіті, опублікованому американськими спецслужбами, стверджувалося, що наслідний принц Саудівської Аравії знав про Хашоггі та схвалив план вбивства 59-річного журналіста, тіло якого так і не було знайдено.
Доповнення
26 лютого Національна розвідка США представила доповідь, в якій звинуватила наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана в схваленні операції з викрадення або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Після цього адміністрація США ввела візові санкції щодо 76 підданих Саудівської Аравії, які, на думку Держдепу, "погрожували дисидентам за кордоном, фігурували в справі про вбивство Хашоггі, і не тільки в ньому".
Хашоггі безслідно зник 2 жовтня 2018 року після візиту в саудівське генконсульство в Стамбулі. Журналіст попрямував туди для отримання документів, які допомогли б йому оформити розлучення і одружитися. Турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних та слідчих органах повідомляли, що у влади є підтвердження того, що Хашоггі жорстоко катували в будівлі консульства, а потім убили.