Убийство Хашогги: невеста журналиста подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии

Детали

В прошлом году Хатидже Дженгиз, которая готовилась выйти замуж за писателя и активиста Джамаля Хашогги, подала иск против 35-летнего принца, обвиняя его и других лиц в похищении, пытках и убийстве резидента США.

"Безжалостные пытки и убийство господина Хашогги потрясло мировое научное сообщество" - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что с помощью преступления злоумышленники якобы пытались остановить Хашогги, выступавшего за демократические реформы в арабских странах.

Наследный принц отрицает эти обвинения и настаивает на том, что он не имел ничего общего с убийством Хашогги, которого в последний раз видели живым, когда он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Ранее в этом году в отчете, опубликованном американскими спецслужбами, утверждалось, что наследный принц Саудовской Аравии знал о Хашогги и одобрил план убийства 59-летнего журналиста, тело которого так и не было найдено.

Дополнение

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в одобрении сделки о похищении или убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, "угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашогги, и не только в нем".

Хашогги бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и жениться. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у власти есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.