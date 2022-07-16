Байден зустрівся з принцом Саудівської Аравії та звинуватив його у вбивстві журналіста Хашоггі

Цитата

"Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив це питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. По суті, він (принц – ред.) сказав, що не несе особистої відповідальності за це… Я вказав, що я думав, що він був (відповідальний - ред.)", - сказав він.

Деталі

Також Байден зазначив, що вони обговорили енергетику і що він очікує побачити дії Саудівської Аравії, великого виробника нафти, у найближчі тижні.

Контекст

Розслідування встановило, що саудівські посібники вбили та розчленували журналіста Хашоггі, який писав для Washington Post, у жовтні 2018 року. Його останки так і не знайшли досі.

Раніше Ердоган заявляв, що "вищі рівні" уряду Саудівської Аравії замовили вбивство, хоча він ніколи прямо не звинувачував наслідного принца.

Але коли стосунки між країнами налагодилися, стамбульський суд заочно призупинив судовий процес над 26-ма саудівськими підозрюваними, пов'язаними зі смертю Хашоггі, і у квітні передав справу в Ер-Ріяд.