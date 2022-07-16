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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Байден зустрівся з принцом Саудівської Аравії та звинуватив його у вбивстві журналіста Хашоггі

Байден зустрівся з принцом Саудівської Аравії та звинуватив його у вбивстві журналіста Хашоггі

Київ • УНН

 • 551166 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Джо Байден сказав спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, що відповідальність за вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі покладає на нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив це питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. По суті, він (принц – ред.) сказав, що не несе особистої відповідальності за це… Я вказав, що я думав, що він був (відповідальний - ред.)", - сказав він.

Деталі

Також Байден зазначив, що вони обговорили енергетику і що він очікує побачити дії Саудівської Аравії, великого виробника нафти, у найближчі тижні.

Контекст

Розслідування встановило, що саудівські посібники вбили та розчленували журналіста Хашоггі, який писав для Washington Post, у жовтні 2018 року. Його останки так і не знайшли досі.

Раніше Ердоган заявляв, що "вищі рівні" уряду Саудівської Аравії замовили вбивство, хоча він ніколи прямо не звинувачував наслідного принца.

Але коли стосунки між країнами налагодилися, стамбульський суд заочно призупинив судовий процес над 26-ма саудівськими підозрюваними, пов'язаними зі смертю Хашоггі, і у квітні передав справу в Ер-Ріяд.

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