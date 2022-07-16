Байден встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве журналиста Хашогги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Джо Байден сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, что ответственность за убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги возлагает на него. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Что касается убийства Хашогги, я поднял этот вопрос в начале встречи, дав понять, что я думал об этом в то время и что я думаю об этом сейчас. По сути, он (принц – ред.) сказал, что не несет личной ответственности за это… Я указал, что я думал, что он был (ответственный – ред.)”, – сказал он.
Детали
Также Байден отметил, что они обсудили энергетику и что он ожидает увидеть действия Саудовской Аравии, крупного производителя нефти, в ближайшие недели.
Контекст
Расследование установило, что саудовские пособия убили и расчленили журналиста Хашогги, который писал для Washington Post, в октябре 2018 года. Его останки так и не нашли до сих пор.
Ранее Эрдоган заявлял, что "высшие уровни" правительства Саудовской Аравии заказали убийство, хотя он никогда прямо не обвинял наследного принца.
Но когда отношения между странами наладились, стамбульский суд заочно приостановил судебный процесс над 26 саудовскими подозреваемыми, связанными со смертью Хашогги, и в апреле передал дело в Эр-Рияд.