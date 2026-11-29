Саудівська Аравія демонструє ознаки відновлення експорту нафти через Перську затоку після найслабшого тижня майже за 3 місяці, попри зростання кількості атак на танкери в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

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На знімках основних експортних терміналів Саудівської Аравії в Рас-Танурі зафіксували 3 нафтові танкери, які, ймовірно, завантажували сиру нафту.

До цього супутники Європейського Союзу Sentinel 1 та Sentinel 2 протягом 5 днів зафіксували лише 2 великі нафтові танкери, кожен із яких здатний перевозити близько 2 млн барелів сировини.

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Це найнижчий показник із початку вересня. Для порівняння, за аналогічний період до 22 листопада на експортних об'єктах королівства помітили щонайменше 8 різних суден.

Загроза для нафтових поставок через Ормузьку протоку

Уповільнення експорту відбулося на тлі почастішання нападів на танкери, які проходять через Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку з відкритим морем, а також атак на інші об'єкти в Саудівській Аравії.

Водночас Bloomberg зазначає, що через відсутність супутникових знімків за середу та четвер окремі судна могли залишитися непоміченими.

Нафтова компанія Saudi Aramco та Міністерство енергетики Саудівської Аравії не відповіли на запити журналістів щодо ситуації з експортом.

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