Малые предприниматели теперь смогут получить государственную помощь до 30 тысяч гривен для поддержки работы бизнеса во время отключений электроэнергии. Подать заявку можно через портал "Дія". Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Малые предприниматели смогут получить через "Дію" государственную помощь до 30 000 гривен на энергооборудование, чтобы продолжать работу несмотря на отключения света. Средства можно использовать для закупки генераторов, пауэрбанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также для их установки. Воспользоваться государственной поддержкой могут физические лица - предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, у которых не более 10 работников и нет задолженности по уплате ЕСВ. Даже при ограниченных финансовых ресурсах правительство ищет возможности поддержать бизнес. От его стабильной работы зависит экономика страны, а значит, и бюджетные поступления, за счет которых финансируется оборона