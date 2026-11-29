Предприниматели смогут получить до 30 000 гривен на энергооборудование через "Дію"
Киев • УНН
ФОПы и ООО с численностью до 10 работников могут подать через "Дію" заявку на помощь в размере до 30 тысяч гривен. Средства предназначены для энергооборудования.
Малые предприниматели теперь смогут получить государственную помощь до 30 тысяч гривен для поддержки работы бизнеса во время отключений электроэнергии. Подать заявку можно через портал "Дія". Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.
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Малые предприниматели смогут получить через "Дію" государственную помощь до 30 000 гривен на энергооборудование, чтобы продолжать работу несмотря на отключения света. Средства можно использовать для закупки генераторов, пауэрбанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также для их установки. Воспользоваться государственной поддержкой могут физические лица - предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, у которых не более 10 работников и нет задолженности по уплате ЕСВ. Даже при ограниченных финансовых ресурсах правительство ищет возможности поддержать бизнес. От его стабильной работы зависит экономика страны, а значит, и бюджетные поступления, за счет которых финансируется оборона
Заявку можно подать через портал "Дія", выбрав услугу "Помощь ФОП и ООО на энергостойкость". Соответствие условиям программы будет проверено автоматически.
Напомним
Энергетический кризис 2025–2026 годов заставил украинские предприятия сокращать производство и менять графики работы. Малый бизнес оказался в наиболее уязвимом положении, а цены на электроэнергию выросли на 60%.