Малі підприємці тепер зможуть отримати державну допомогу до 30 тисяч гривень для підтримки роботи бізнесу під час відключень електроенергії. Подати заявку можна через портал "Дія". Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Малі підприємці зможуть отримати через Дію державну допомогу до 30 000 гривень на енергообладнання, щоб продовжувати роботу попри відключення світла. Кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення. Скористатися державною підтримкою можуть фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстровані до 1 квітня 2026 року, які мають не більше 10 працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ. Навіть за обмежених фінансових ресурсів Уряд шукає можливості підтримати бізнес. Від його стабільної роботи залежить економіка країни, а отже, і бюджетні надходження, з яких фінансується оборона