Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил работу доменных печей и карьеров из-за повреждений в результате российских атак, а 11 тысяч работников предприятия отправят домой с частичным сохранением заработной платы. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Решение об остановке производства компания приняла еще в сентябре, когда российские удары повредили обе доменные печи, которые на тот момент продолжали работать.

По данным компании, россияне атаковали территорию металлургического комбината 19 баллистическими ракетами. В результате ударов погибли 6 человек — работники предприятия и подрядчики.

Что будет с работниками и когда возобновят производство

Процесс так называемой «холодной остановки» предприятия продлится до декабря. После этого 11 тысяч работников останутся в штате компании, однако не будут выходить на работу и будут получать две трети своей заработной платы.

Еще около 1 500 сотрудников продолжат работать на предприятии, обеспечивая обслуживание и сохранность оборудования.

Возможность возобновления производства компания будет рассматривать только после завершения боевых действий в Украине.

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