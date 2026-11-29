Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив роботу доменних печей та кар'єрів через пошкодження внаслідок російських атак, а 11 тисяч працівників підприємства відправлять додому з частковим збереженням зарплати. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Рішення про зупинку виробництва компанія ухвалила ще у вересні, коли російські удари пошкодили обидві доменні печі, які на той момент продовжували працювати.

За даними компанії, росіяни атакували територію металургійного комбінату 19 балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинули 6 людей – працівники підприємства та підрядники.

Що буде з працівниками та коли відновлять виробництво

Процес так званої "холодної зупинки" підприємства триватиме до грудня. Після цього 11 тисяч працівників залишаться у штаті компанії, однак не виходитимуть на роботу та отримуватимуть дві третини своєї заробітної плати.

Ще близько 1 500 співробітників продовжать працювати на підприємстві, забезпечуючи обслуговування та збереження обладнання.

Можливість відновлення виробництва компанія розглядатиме лише після завершення бойових дій в Україні.

Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари