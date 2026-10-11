Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари

Найбільший металургійний комбінат України "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочав підготовку до повної зупинки виробництва через російські обстріли. Підприємство планує протягом 2 місяців зупинити обладнання та законсервувати промислові потужності. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на корпоративну газету "Металург", пише УНН.

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Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо пояснив, що рішення про так звану холодну зупинку ухвалили для збереження бізнесу та можливості відновити виробництво в майбутньому.

Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливості – заявив Лонгобардо.

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За словами керівника підприємства, група ArcelorMittal не планує залишати Україну, однак нинішня безпекова ситуація не дозволяє продовжувати роботу. Компанія також вирішила зупинити сусіднє залізорудне родовище.

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Як раніше повідомляла Financial Times, протягом 5 тижнів завод зазнав 4 російських атак. Унаслідок обстрілів загинули 5 працівників, ще 17 отримали поранення.

До повномасштабного вторгнення комбінат виробляв 4,9 млн тонн сталі щороку, однак згодом обсяги скоротилися приблизно на дві третини. За даними FT, російські удари також призвели до зупинки 2 інших великих металургійних підприємств компанії "Метінвест". Разом ці 3 заводи забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні.

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