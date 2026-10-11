Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал подготовку к полной остановке производства из-за российских обстрелов. Предприятие планирует в течение 2 месяцев остановить оборудование и законсервировать промышленные мощности. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на корпоративную газету «Металлург», пишет УНН.

Детали

Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо объяснил, что решение о так называемой холодной остановке приняли для сохранения бизнеса и возможности восстановить производство в будущем.

Наш приоритет номер один — сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности — заявил Лонгобардо.

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По словам руководителя предприятия, группа ArcelorMittal не планирует покидать Украину, однако нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет продолжать работу. Компания также решила остановить соседнее железорудное месторождение.

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Как ранее сообщала Financial Times, в течение 5 недель завод подвергся 4 российским атакам. В результате обстрелов погибли 5 работников, еще 17 получили ранения.

До полномасштабного вторжения комбинат производил 4,9 млн тонн стали ежегодно, однако впоследствии объемы сократились примерно на две трети. По данным FT, российские удары также привели к остановке 2 других крупных металлургических предприятий компании «Метинвест». Вместе эти 3 завода обеспечивали около 90% производства стали в Украине.

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