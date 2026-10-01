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США погрожують обмежити експорт дизеля: ЄС вирішує, чи використовувати резерви

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

США закликали ЄС вивільнити понад 40% резервів дизеля за шість місяців. Франція та Німеччина мають найбільші запаси в блоці.

США погрожують обмежити експорт дизеля: ЄС вирішує, чи використовувати резерви
Фото ілюстративне

Європейський Союз намагається виробити спільну позицію щодо можливого вивільнення надзвичайних запасів дизельного пального після того, як США закликали європейські країни збільшити пропозицію пального на світовому ринку. Про це повідомляють Bloomberg та Reuters, передає УНН.

Окремі держави Європи вже обговорюють можливість використання резервів.

Деталі

За даними Bloomberg, група ЄС з координації постачання нафти почала збирати позиції держав-членів після повідомлень про те, що американська влада напряму звертається до окремих європейських країн щодо вивільнення запасів дизеля. Єврокомісія, зокрема, намагається з'ясувати, які країни вже отримали відповідні запити від Вашингтона, щоб сформувати узгоджену позицію ЄС.

Reuters своєю чергою повідомляє, що 1 жовтня представники Єврокомісії, Франції, Італії, Ірландії та Великої Британії провели консультації щодо можливої необхідності вивільнення запасів дизельного пального.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Францію та Німеччину використати частину надзвичайних резервів дизеля для збільшення пропозиції на світовому ринку та зниження цін на пальне. У разі відмови Вашингтон допускає  обмеження експорту американського дизеля.

Що пропонує офіційний Вашингтон Брюсселю 

США пропонують Європейському Союзу вивільнити близько 120 млн барелів дизельного пального протягом шести місяців. Це понад 40% надзвичайних запасів дизеля та газойлю в ЄС.

Контекст 

Наприкінці вересня Єврокомісія заявляла, що постачання нафти та нафтопродуктів у ЄС поки залишається стабільним, однак ціни на дизель і авіаційне пальне залишаються високими через дефіцит на світовому ринку. Європейські нафтопереробні заводи працюють майже на максимальній потужності, а надзвичайні резерви залишаються доступними на випадок перебоїв із постачанням. На ситуацію також впливає залежність Європи від імпорту американського дизеля після відмови від російських нафтопродуктів, а також перебої з постачанням із Близького Сходу.

Зазначимо, що найбільші резерви серед країн Євросоюзу зосереджені у Франції та Німеччині. За підрахунками Reuters, разом вони контролюють близько 35% відповідних запасів блоку.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США. Він переконаний, що ціни на дизель у США зростають через удари України по російських НПЗ, а не через блокаду Ормузької протоки. 

Олександра Василенко

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
Ірландія
Європейська комісія
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна