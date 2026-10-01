США угрожают ограничить экспорт дизельного топлива: ЕС решает, использовать ли резервы
Киев • УНН
США призвали ЕС высвободить более 40% резервов дизельного топлива в течение шести месяцев. Франция и Германия располагают крупнейшими запасами в блоке.
Европейский союз пытается выработать общую позицию относительно возможного высвобождения чрезвычайных запасов дизельного топлива после того, как США призвали европейские страны увеличить предложение топлива на мировом рынке. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters, передает УНН.
Отдельные государства Европы уже обсуждают возможность использования резервов.
Детали
По данным Bloomberg, группа ЕС по координации поставок нефти начала собирать позиции государств-членов после сообщений о том, что американские власти напрямую обращаются к отдельным европейским странам с просьбой высвободить запасы дизеля. Еврокомиссия, в частности, пытается выяснить, какие страны уже получили соответствующие запросы от Вашингтона, чтобы сформировать согласованную позицию ЕС.
Reuters, в свою очередь, сообщает, что 1 октября представители Еврокомиссии, Франции, Италии, Ирландии и Великобритании провели консультации относительно возможной необходимости высвобождения запасов дизельного топлива.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию использовать часть чрезвычайных резервов дизеля для увеличения предложения на мировом рынке и снижения цен на топливо. В случае отказа Вашингтон допускает ограничение экспорта американского дизеля.
Что предлагает официальный Вашингтон Брюсселю
США предлагают Европейскому союзу высвободить около 120 млн баррелей дизельного топлива в течение шести месяцев. Это более 40% чрезвычайных запасов дизеля и газойля в ЕС.
Контекст
В конце сентября Еврокомиссия заявляла, что поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС пока остаются стабильными, однако цены на дизельное и авиационное топливо остаются высокими из-за дефицита на мировом рынке. Европейские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимальной мощности, а чрезвычайные резервы остаются доступными на случай перебоев с поставками. На ситуацию также влияет зависимость Европы от импорта американского дизеля после отказа от российских нефтепродуктов, а также перебои с поставками с Ближнего Востока.
Отметим, что крупнейшие резервы среди стран Европейского союза сосредоточены во Франции и Германии. По подсчетам Reuters, вместе они контролируют около 35% соответствующих запасов блока.
Напомним
Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США. Он убежден, что цены на дизель в США растут из-за ударов Украины по российским НПЗ, а не из-за блокады Ормузского пролива.