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США угрожают ограничить экспорт дизельного топлива: ЕС решает, использовать ли резервы

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

США призвали ЕС высвободить более 40% резервов дизельного топлива в течение шести месяцев. Франция и Германия располагают крупнейшими запасами в блоке.

США угрожают ограничить экспорт дизельного топлива: ЕС решает, использовать ли резервы
Фото иллюстративное

Европейский союз пытается выработать общую позицию относительно возможного высвобождения чрезвычайных запасов дизельного топлива после того, как США призвали европейские страны увеличить предложение топлива на мировом рынке. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters, передает УНН.

Отдельные государства Европы уже обсуждают возможность использования резервов.

Детали

По данным Bloomberg, группа ЕС по координации поставок нефти начала собирать позиции государств-членов после сообщений о том, что американские власти напрямую обращаются к отдельным европейским странам с просьбой высвободить запасы дизеля. Еврокомиссия, в частности, пытается выяснить, какие страны уже получили соответствующие запросы от Вашингтона, чтобы сформировать согласованную позицию ЕС.

Reuters, в свою очередь, сообщает, что 1 октября представители Еврокомиссии, Франции, Италии, Ирландии и Великобритании провели консультации относительно возможной необходимости высвобождения запасов дизельного топлива.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию использовать часть чрезвычайных резервов дизеля для увеличения предложения на мировом рынке и снижения цен на топливо. В случае отказа Вашингтон допускает  ограничение экспорта американского дизеля.

Что предлагает официальный Вашингтон Брюсселю 

США предлагают Европейскому союзу высвободить около 120 млн баррелей дизельного топлива в течение шести месяцев. Это более 40% чрезвычайных запасов дизеля и газойля в ЕС.

Контекст 

В конце сентября Еврокомиссия заявляла, что поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС пока остаются стабильными, однако цены на дизельное и авиационное топливо остаются высокими из-за дефицита на мировом рынке. Европейские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимальной мощности, а чрезвычайные резервы остаются доступными на случай перебоев с поставками. На ситуацию также влияет зависимость Европы от импорта американского дизеля после отказа от российских нефтепродуктов, а также перебои с поставками с Ближнего Востока.

Отметим, что крупнейшие резервы среди стран Европейского союза сосредоточены во Франции и Германии. По подсчетам Reuters, вместе они контролируют около 35% соответствующих запасов блока.

Напомним

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США. Он убежден, что цены на дизель в США растут из-за ударов Украины по российским НПЗ, а не из-за блокады Ормузского пролива. 

Александра Василенко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Республика Ирландия
Европейская комиссия
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Франция
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Германия
Соединённые Штаты
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