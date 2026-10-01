Министр энергетики США "полностью уверен", что Европа высвободит запасы дизельного топлива

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В четверг министр энергетики США Крис Райт заявил телеканалу Fox News, что полностью уверен в способности Европы помочь снизить стремительный рост мировых цен на топливо путем использования чрезвычайных запасов дизельного топлива, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Думаю, нас ждут хорошие новости", — сказал Райт.

По словам трех лиц, осведомленных о ходе обсуждений, администрация Трампа призвала Германию и Францию использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива для сдерживания роста мировых цен, предупредив о возможном запрете на экспорт дизельного топлива из США в случае отказа.

"Европа также может помочь в этой ситуации, и я полностью уверен, что она это сделает. Сейчас подходящий момент для согласованного высвобождения запасов дизельного топлива, поскольку мы приближаемся к сезону сбора урожая и отопительному сезону. Пришло время вывести на рынок больше дизельного топлива, и такие запасы имеются. Думаю, нас ждут хорошие новости", — отметил Райт.

США угрожают ограничить экспорт дизельного топлива: ЕС решает, использовать ли резервы

Контекст

В конце сентября Европейская комиссия заявляла, что поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС пока остаются стабильными, однако цены на дизельное и авиационное топливо остаются высокими из-за дефицита на мировом рынке. Европейские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимальной мощности, а чрезвычайные резервы остаются доступными на случай перебоев с поставками. На ситуацию также влияет зависимость Европы от импорта американского дизельного топлива после отказа от российских нефтепродуктов, а также перебои с поставками с Ближнего Востока.

Отметим, что крупнейшие резервы среди стран Европейского союза сосредоточены во Франции и Германии. Согласно подсчетам Reuters, вместе они контролируют около 35% соответствующих запасов блока.

Напомним

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США. Он убежден, что цены на дизельное топливо в США растут из-за ударов Украины по российским НПЗ, а не из-за блокады Ормузского пролива.