Сестра покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин объявила об участии в выборах в Сенат США

$44.670.0551.060.11
ukenru
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 10399 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 24593 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 22595 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 21858 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 22172 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 19283 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 32477 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
20 июля, 10:00 • 16020 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
20 июля, 08:56 • 15933 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
20 июля, 06:40 • 52646 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
76%
747мм
Популярные новости
Мать, спрятавшая тело двухлетнего сына в шкафу после его смерти, предстанет перед судом - дело направлено в суд20 июля, 15:52 • 4282 просмотра
После удара рф по типографии в Киеве МОН оценивает потери учебников20 июля, 17:00 • 3228 просмотра
Зеленский, вероятно, выберет Драпатого преемником Сырского, но решение еще не принято - СМИ20 июля, 17:31 • 4424 просмотра
Бывший министр обороны Британии Хили получил высокую должность в новом правительстве20 июля, 17:52 • 4024 просмотра
Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ19:58 • 2808 просмотра
публикации
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 24788 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 32479 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 48744 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto20 июля, 06:40 • 52646 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 114583 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Александр Сырский
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Великобритания
Иордания
Реклама
УНН Lite
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 17533 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 30183 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 35499 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 59296 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 55635 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Сестра покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин объявила об участии в выборах в Сенат США

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Сенатор-республиканец Дарлин Грэм заявила об участии в специальных выборах в Сенат США от Южной Каролины. Ее кандидатуру поддержал президент Дональд Трамп.

Сестра покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин объявила об участии в выборах в Сенат США
Фото: Bloomberg

Сенатор-республиканец Дарлин Грэм заявила, что будет баллотироваться на специальных выборах в Сенат США от штата Южная Каролина, чтобы занять место своего покойного брата Линдси Грэма. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе губернатор Южной Каролины Генри Макмастер досрочно назначил Дарлин Грэм в Сенат после смерти ее брата. Впоследствии ее кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

Я чувствую, что могу это сделать, я чувствую внутреннее спокойствие по этому поводу

– сказала Дарлин Грэм в интервью Fox News.

Дарлин Грэм уже получила поддержку Трампа

Дональд Трамп заявил, что попросил Дарлин Грэм баллотироваться "ради блага нашей нации" и выразил убеждение, что "не будет никого лучше, кто почтит наследие ее любимого брата Линдси".

Трамп поддержал сестру Линдси Грэма на внеочередных выборах в Сенат США19.07.26, 03:56 • 4488 просмотров

По данным Bloomberg, помимо Дарлин Грэм, в республиканских праймериз, которые состоятся 11 августа, будут участвовать конгрессмены Ральф Норман и Рассел Фрай. Издание отмечает, что поддержка Трампа не гарантирует победы, однако имеет значительный вес на праймериз в республиканской Южной Каролине.

Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года от разрыва аорты. После смерти родителей он фактически воспитал свою младшую сестру Дарлин, удочерив ее, когда ему было около 20 лет.

Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти13.07.26, 23:58 • 13240 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Южная Каролина
Фокс Ньюс
Bloomberg L.P.
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты