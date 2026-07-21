Сестра покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин объявила об участии в выборах в Сенат США
Киев • УНН
Сенатор-республиканец Дарлин Грэм заявила об участии в специальных выборах в Сенат США от Южной Каролины. Ее кандидатуру поддержал президент Дональд Трамп.
Сенатор-республиканец Дарлин Грэм заявила, что будет баллотироваться на специальных выборах в Сенат США от штата Южная Каролина, чтобы занять место своего покойного брата Линдси Грэма. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе губернатор Южной Каролины Генри Макмастер досрочно назначил Дарлин Грэм в Сенат после смерти ее брата. Впоследствии ее кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.
Я чувствую, что могу это сделать, я чувствую внутреннее спокойствие по этому поводу
Дарлин Грэм уже получила поддержку Трампа
Дональд Трамп заявил, что попросил Дарлин Грэм баллотироваться "ради блага нашей нации" и выразил убеждение, что "не будет никого лучше, кто почтит наследие ее любимого брата Линдси".
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По данным Bloomberg, помимо Дарлин Грэм, в республиканских праймериз, которые состоятся 11 августа, будут участвовать конгрессмены Ральф Норман и Рассел Фрай. Издание отмечает, что поддержка Трампа не гарантирует победы, однако имеет значительный вес на праймериз в республиканской Южной Каролине.
Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года от разрыва аорты. После смерти родителей он фактически воспитал свою младшую сестру Дарлин, удочерив ее, когда ему было около 20 лет.
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