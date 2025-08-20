$41.360.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Военный Алексей "Сталкер" критикует Порошенко за его высказывания относительно переговоров, напоминая о разворовывании армии и защите русского языка во время его президентства. Он также упоминает о связях Порошенко с УПЦ МП.

"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран

Пономарь УПЦ МП Порошенко, во времена которого защищали русский язык и разворовали армию, не имеет права сегодня указывать Украине, как вести переговоры, спекулируя терминами: "Армия.Язык.Вера". Об этом написал военный Алексей "Сталкер", назвав слова депутата цинизмом, пишет УНН.

Вчера Петр Порошенко с трибуны совета поучал, как нужно вести переговоры по окончании войны и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, все должно базироваться на предвыборном слогане "седовласого": "Армия. Язык. Вера". Цинизм слов ледокола не имеет границ. Пономарь УПЦ МП Порошенко, во времена которого защищали русский язык и разворовали армию, не имеет никакого морального права указывать Украине, как вести переговоры

- пишет «Сталкер» и напоминает провалы нардепа во времена его президентской каденции по каждому из пунктов его слогана.

Относительно "Армии" военный напомнил о скандалах с хищениями. В частности, он пишет о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%, а Порошенко это покрывал. Также провалено строительство "стены" на Донбассе, где украли 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн, или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники с "Ленинской кузницы" по завышенным ценам. Не обошел "Сталкер" и тему Иловайска.

Когда наших воинов расстреливали под Иловайском, а они умоляли о подкреплении, Порошенко в Киеве проводил военный парад с боевыми подразделениями. Призывы добровольцев "седовласый" специально проигнорировал. Этим он дал возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину

- добавил «Сталкер».

Что касается "Языка", военный отметил, что семья Порошенко общается на русском, сыновья-уклонисты в Лондоне посещают концерты российских рэперов и кричат "русские в городе!", носят одежду с надписью "Russia". Сваты - чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, защищает русский язык.

Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить на русском

- цитирует «Сталкер» соратника Порошенко Гончаренко.

Что касается "Веры", военный напоминает, что Порошенко был пономарем УПЦ МП, меценатом московской церкви, которую использовал для карьеры в правительствах Януковича и Азарова. Он также просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.

Поэтому Порошенко лучше вообще не поднимать тему переговоров и территорий и рассказывать что-то об армии, языке, вере. Потому что его ценностями много лет были разворованная армия, московская вера и русский язык. Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с путиным. В частности, и из-за этого также, последний решился на полномасштабное вторжение

- подытожил «Сталкер».

Как сообщалось, недавно Порошенко раскритиковали за хвастовство богатством, когда тот появился перед военнослужащими в сверхдорогой одежде лакшери-брендов.

Лилия Подоляк

