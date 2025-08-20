"Порошенко не може вказувати Україні як вести переговори, бо за нього розікрали армію, захищали росмову, а сам служив в УПЦ МП" - ветеран

Паламар УПЦ МП Порошенко, за часів якого захищали росмову та розікрали армію, не має права сьогодні вказувати Україні як вести переговори, спекулюючи термінами: "Армія.Мова.Віра". Про це написав військовий Олексій "Сталкер", назвавши слова депутата цинізмом, пише УНН.

Вчора Петро Порошенко з трибуни ради повчав як треба вести переговори по закінченню війни і яку позицію має займати Україна. За його словами, все має базуватися на передвиборчому слогані "сивочолого": "Армія. Мова. Віра" Цинізм слів криголама не має меж. Паламар УПЦ МП Порошенко, за часів якого захищали російську мову та розікрали армію, не має жодного морального права вказувати Україні як вести переговори - пише «Сталкер» та нагадує провали нардепа за часів його президентської каденції за кожним з пунктів його слогану.

Щодо "Армії" військовий нагадав про скандали з розкраданням. Зокрема, він пише про те, як куми Порошенка Свинарчуки через "Укроборонпром" постачали контрабандні запчастини з націнкою 300%, а Порошенко це покривав. Також провалене будівництво "стіни" на Донбасі, де вкрали 1,3 млрд грн, ігнорування вибухів на складах боєприпасів (знищено 210 000 тонн, або 40% запасів), блокування розробки "Нептуна" і продаж техніки з "Ленінської кузні" за завищеними цінами. Не оминув "Сталкер" і тему Іловайську.

Коли наших воїнів розстрілювали під Іловайськом, а вони благали про підкріплення, Порошенко в Києві проводив військовий парад з бойовими підрозділами. Заклики добровольців "сивочолий" спеціально проігнорував. Цим він дав можливість росіянам створити плацдарм для наступу на Україну - додав «Сталкер».

Стосовно "Мови" військовий зазначив, що родина Порошенка спілкується російською, сини-ухилянти в Лондоні відвідують концерти російських реперів і кричать "русские в городе!", носять одяг з надписом "Russia". Свати - чиновники в Росії, а команда Порошенка, включаючи Олексія Гончаренка, захищає російську мову.

Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить на русском - цитує «Сталкер» соратника Порошенка Гончаренка.

Щодо "Віри" військовий нагадує, що Порошенко – був паламарем УПЦ МП, меценатом московської церкви, яку використовував для кар'єри в урядах Януковича та Азарова. Він також просив громадянство для олігарха Новінського, посилаючись на підтримку УПЦ МП.

Тому Порошенку краще взагалі не піднімати на тему переговорів і територій та розповідати щось про армію, мову, віру. Бо його цінностями багато років були розкрадена армія, московська віра та російська мова. Порошенко і сьогодні продовжує спекулювати на важливих для українців темах, хоча роками цими темами торгував, заграючи з путіним. Зокрема, і через це також, останній наважився на повномасштабне вторгнення - підсумував «Сталкер».

Як повідомлялось, нещодавно Порошенка розкритикували за хизування багатством, коли той з'явився перед військовослужбовцями в наддорогому одязі лакшері-брендів.