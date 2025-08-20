"Порошенко не може вказувати Україні як вести переговори, бо за нього розікрали армію, захищали росмову, а сам служив в УПЦ МП" - ветеран
Київ • УНН
Військовий Олексій "Сталкер" критикує Порошенка за його висловлювання щодо переговорів, нагадуючи про розкрадання армії та захист російської мови під час його президентства. Він також згадує про зв'язки Порошенка з УПЦ МП.
Паламар УПЦ МП Порошенко, за часів якого захищали росмову та розікрали армію, не має права сьогодні вказувати Україні як вести переговори, спекулюючи термінами: "Армія.Мова.Віра". Про це написав військовий Олексій "Сталкер", назвавши слова депутата цинізмом, пише УНН.
Вчора Петро Порошенко з трибуни ради повчав як треба вести переговори по закінченню війни і яку позицію має займати Україна. За його словами, все має базуватися на передвиборчому слогані "сивочолого": "Армія. Мова. Віра" Цинізм слів криголама не має меж. Паламар УПЦ МП Порошенко, за часів якого захищали російську мову та розікрали армію, не має жодного морального права вказувати Україні як вести переговори
Щодо "Армії" військовий нагадав про скандали з розкраданням. Зокрема, він пише про те, як куми Порошенка Свинарчуки через "Укроборонпром" постачали контрабандні запчастини з націнкою 300%, а Порошенко це покривав. Також провалене будівництво "стіни" на Донбасі, де вкрали 1,3 млрд грн, ігнорування вибухів на складах боєприпасів (знищено 210 000 тонн, або 40% запасів), блокування розробки "Нептуна" і продаж техніки з "Ленінської кузні" за завищеними цінами. Не оминув "Сталкер" і тему Іловайську.
Коли наших воїнів розстрілювали під Іловайськом, а вони благали про підкріплення, Порошенко в Києві проводив військовий парад з бойовими підрозділами. Заклики добровольців "сивочолий" спеціально проігнорував. Цим він дав можливість росіянам створити плацдарм для наступу на Україну
Стосовно "Мови" військовий зазначив, що родина Порошенка спілкується російською, сини-ухилянти в Лондоні відвідують концерти російських реперів і кричать "русские в городе!", носять одяг з надписом "Russia". Свати - чиновники в Росії, а команда Порошенка, включаючи Олексія Гончаренка, захищає російську мову.
Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить на русском
Щодо "Віри" військовий нагадує, що Порошенко – був паламарем УПЦ МП, меценатом московської церкви, яку використовував для кар'єри в урядах Януковича та Азарова. Він також просив громадянство для олігарха Новінського, посилаючись на підтримку УПЦ МП.
Тому Порошенку краще взагалі не піднімати на тему переговорів і територій та розповідати щось про армію, мову, віру. Бо його цінностями багато років були розкрадена армія, московська віра та російська мова. Порошенко і сьогодні продовжує спекулювати на важливих для українців темах, хоча роками цими темами торгував, заграючи з путіним. Зокрема, і через це також, останній наважився на повномасштабне вторгнення
