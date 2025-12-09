$42.070.01
Президент Зеленский рассказал, какое вооружение, ракеты и комплексы использует Украина для ударов по РФ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует ракеты "Нептун", ракету-дрон "Паляница", крылатую ракету "Фламинго" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" для ударов по РФ. Он отметил, что "Нептуны" хорошо работают, но не раскрыл количество, чтобы враг не знал всех деталей.

Президент Зеленский рассказал, какое вооружение, ракеты и комплексы использует Украина для ударов по РФ
Ракетный комплекс "Сапсан"

Украина на сегодня применяет для ударов по рф ракеты "Нептун", ракету-дрон "Паляница", крылатую ракету "Фламинго", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан". Я не буду говорить в количестве, отвечу достаточно риторически. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты, и все детали. "Нептуны" действительно хорошо работают", - сказал Зеленский.

Напомним

Изменчивая позиция Соединенных Штатов в отношении Украины в ее борьбе с нашествием российских захватчиков побудила Киев обратить внимание на собственное производство оружия. Украина не скрывает, что ключевым приоритетом является создание собственных ракет, которые соответствуют разрушительной силе и большой дальности беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

