Президент Зеленский рассказал, какое вооружение, ракеты и комплексы использует Украина для ударов по РФ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует ракеты "Нептун", ракету-дрон "Паляница", крылатую ракету "Фламинго" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" для ударов по РФ. Он отметил, что "Нептуны" хорошо работают, но не раскрыл количество, чтобы враг не знал всех деталей.
Украина на сегодня применяет для ударов по рф ракеты "Нептун", ракету-дрон "Паляница", крылатую ракету "Фламинго", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
"Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан". Я не буду говорить в количестве, отвечу достаточно риторически. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты, и все детали. "Нептуны" действительно хорошо работают", - сказал Зеленский.
Напомним
Изменчивая позиция Соединенных Штатов в отношении Украины в ее борьбе с нашествием российских захватчиков побудила Киев обратить внимание на собственное производство оружия. Украина не скрывает, что ключевым приоритетом является создание собственных ракет, которые соответствуют разрушительной силе и большой дальности беспилотников, крылатых и баллистических ракет.