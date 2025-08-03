України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 66413 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 116335 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 70728 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 132767 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 303411 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 263838 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 127166 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 111357 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 207129 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76910 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.6м/с
42%
750мм
Популярнi новини
У Запорізькій області одна людина загинула внаслідок російського удару, троє поранено3 серпня, 06:55 • 3932 перегляди
Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива для російських загарбників на ЗапоріжжіPhotoVideo3 серпня, 07:21 • 7912 перегляди
ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"3 серпня, 07:32 • 31424 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 47316 перегляди
Глава МЗС Британії зізнався, що почувався винним через сварку Зеленського і Трампа3 серпня, 09:08 • 12943 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 47643 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 66379 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 303352 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 159013 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 263780 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Девід Леммі
Нарендра Моді
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 116250 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 68228 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 106604 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 121869 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 196240 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
ФАБ-250
The New York Times
Fox News
Ґардіан

України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Україна збільшує виробництво власної зброї, зокрема ракет, через мінливу позицію США. Виробництво зросло у вісім разів, а на 2025 рік заплановано виготовити 3000 крилатих ракет та безпілотників.

України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ

Мінлива позиція Сполучених Штатів щодо України у її боротьбі з навалою російських загарбників спонукала Київ звернути увагу на власне виробництво зброї. Україна не приховує, що ключовим пріоритетом є створення власних ракет, які відповідають руйнівній силі та великій дальності безпілотників, крилатих ракет та балістичних ракет, які москва запускає останніми тижнями, пише УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Оскільки росія посилює атаки, незважаючи на будь-які терміни, які Трамп намагається запровадити, Київ шукає нові способи дати відсіч. Україна продемонструвала, що її передові безпілотники можуть знищувати цілі глибоко всередині російської території, на відстані понад 1000 км від українського кордону.

І вона вже виробляє та використовує сімейство ракетних систем під назвою "Нептун", "Паляниця", "Пекло" та "Рута".

За даними Києва, виробництво зросло у вісім разів між 2023 і 2024 роками, і на цей рік заплановано ще більше зростання. Зеленський заявив, що Україна має намір виробити 3000 крилатих ракет та безпілотних ракет у 2025 році.

Внутрішньовироблена крилата ракета Р-360 "Нептун" зі 150-кілограмовою бойовою частиною була модифікована, за словами Зеленського, щоб надати їй покращену дальність польоту. Однак "Нептуни" та інші українські ракети мають вибухове корисне навантаження, яке становить лише частину – іноді десяту частину – від того, що несуть російські ракети.

Українські інженери зосереджені на ракетах великої дальності, здатних завдати росії такого ж болю, який вона щодня завдає українцям. Одна з них називається "Барс" (Леопард), про яку вперше публічно згадав на українській виставці зброї минулого квітня міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Скудна інформація, що з'явилася про неї, свідчить про те, що це гібрид між далекобійними безпілотниками та крилатими ракетами з турбореактивним двигуном, що забезпечує їй велику швидкість та дальність польоту 700-800 км з боєголовкою 50-100 кг вибухівки.

Але невідомо, чи є "Барс" тією ракетою, яка змінить правила гри, на яку Україна покладає свої надії. Корисне навантаження лише 100 кг дає їй набагато слабшу ударну силу, ніж у російських ракет, які часто містять боєголовки вагою в одну тонну.

Зеленський минулого року натякнув на успішне випробування двигуна для саморобної балістичної ракети. Військові експерти припускають, що це нащадок оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан", також відомого як "Грім" та "Грім-2", який був задуманий на початку 2000-х років, але його переслідували проблеми з фінансуванням та брак політичної волі.

Його було відроджено після вторгнення росії на півострів Крим та східний Донбас у 2014 році. Міністр стратегічних галузей промисловості Сметанін очолює зусилля щодо збільшення потужностей країни з виробництва зброї.

Радник міністерства Юрій Сак заявив, що Україна почула тривожні дзвіночки після того, як США вперше припинили підтримку восени та взимку 2023-2024 років.

Ми зрозуміли, що нам потрібно почати рухатися до самодостатності, і в результаті нашому міністерству було доручено практично реанімувати оборонну промисловість України. Ми почали розробляти плани дій у надзвичайних ситуаціях, які зараз у нас є

- заявив Сметанін.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на переведенні навчального процесу під землю через загрозу ударів. Крім того, він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво. 

Павло Зінченко

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна