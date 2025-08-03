України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ

Мінлива позиція Сполучених Штатів щодо України у її боротьбі з навалою російських загарбників спонукала Київ звернути увагу на власне виробництво зброї. Україна не приховує, що ключовим пріоритетом є створення власних ракет, які відповідають руйнівній силі та великій дальності безпілотників, крилатих ракет та балістичних ракет, які москва запускає останніми тижнями, пише УНН з посиланням на Independent.

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Оскільки росія посилює атаки, незважаючи на будь-які терміни, які Трамп намагається запровадити, Київ шукає нові способи дати відсіч. Україна продемонструвала, що її передові безпілотники можуть знищувати цілі глибоко всередині російської території, на відстані понад 1000 км від українського кордону.

І вона вже виробляє та використовує сімейство ракетних систем під назвою "Нептун", "Паляниця", "Пекло" та "Рута".

За даними Києва, виробництво зросло у вісім разів між 2023 і 2024 роками, і на цей рік заплановано ще більше зростання. Зеленський заявив, що Україна має намір виробити 3000 крилатих ракет та безпілотних ракет у 2025 році.

Внутрішньовироблена крилата ракета Р-360 "Нептун" зі 150-кілограмовою бойовою частиною була модифікована, за словами Зеленського, щоб надати їй покращену дальність польоту. Однак "Нептуни" та інші українські ракети мають вибухове корисне навантаження, яке становить лише частину – іноді десяту частину – від того, що несуть російські ракети.

Українські інженери зосереджені на ракетах великої дальності, здатних завдати росії такого ж болю, який вона щодня завдає українцям. Одна з них називається "Барс" (Леопард), про яку вперше публічно згадав на українській виставці зброї минулого квітня міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Скудна інформація, що з'явилася про неї, свідчить про те, що це гібрид між далекобійними безпілотниками та крилатими ракетами з турбореактивним двигуном, що забезпечує їй велику швидкість та дальність польоту 700-800 км з боєголовкою 50-100 кг вибухівки.

Але невідомо, чи є "Барс" тією ракетою, яка змінить правила гри, на яку Україна покладає свої надії. Корисне навантаження лише 100 кг дає їй набагато слабшу ударну силу, ніж у російських ракет, які часто містять боєголовки вагою в одну тонну.

Зеленський минулого року натякнув на успішне випробування двигуна для саморобної балістичної ракети. Військові експерти припускають, що це нащадок оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан", також відомого як "Грім" та "Грім-2", який був задуманий на початку 2000-х років, але його переслідували проблеми з фінансуванням та брак політичної волі.

Його було відроджено після вторгнення росії на півострів Крим та східний Донбас у 2014 році. Міністр стратегічних галузей промисловості Сметанін очолює зусилля щодо збільшення потужностей країни з виробництва зброї.

Радник міністерства Юрій Сак заявив, що Україна почула тривожні дзвіночки після того, як США вперше припинили підтримку восени та взимку 2023-2024 років.

Ми зрозуміли, що нам потрібно почати рухатися до самодостатності, і в результаті нашому міністерству було доручено практично реанімувати оборонну промисловість України. Ми почали розробляти плани дій у надзвичайних ситуаціях, які зараз у нас є - заявив Сметанін.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на переведенні навчального процесу під землю через загрозу ударів. Крім того, він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво.