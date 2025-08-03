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Украина наращивает производство собственного оружия для борьбы с Россией на фоне неопределенной политики Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украина увеличивает производство собственного оружия, в частности ракет, из-за меняющейся позиции США. Производство выросло в восемь раз, а на 2025 год запланировано изготовить 3000 крылатых ракет и беспилотников.

Украина наращивает производство собственного оружия для борьбы с Россией на фоне неопределенной политики Трампа - СМИ

Непостоянная позиция Соединенных Штатов в отношении Украины в ее борьбе с нашествием российских захватчиков побудила Киев обратить внимание на собственное производство оружия. Украина не скрывает, что ключевым приоритетом является создание собственных ракет, которые соответствуют разрушительной силе и большой дальности беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет, которые Москва запускает в последние недели, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Поскольку Россия усиливает атаки, несмотря на любые сроки, которые Трамп пытается ввести, Киев ищет новые способы дать отпор. Украина продемонстрировала, что ее передовые беспилотники могут уничтожать цели глубоко внутри российской территории, на расстоянии более 1000 км от украинской границы.

И она уже производит и использует семейство ракетных систем под названием "Нептун", "Паляница", "Пекло" и "Рута".

По данным Киева, производство выросло в восемь раз между 2023 и 2024 годами, и на этот год запланирован еще больший рост. Зеленский заявил, что Украина намерена произвести 3000 крылатых ракет и беспилотных ракет в 2025 году.

Внутрипроизведенная крылатая ракета Р-360 "Нептун" со 150-килограммовой боевой частью была модифицирована, по словам Зеленского, чтобы придать ей улучшенную дальность полета. Однако "Нептуны" и другие украинские ракеты имеют взрывную полезную нагрузку, которая составляет лишь часть – иногда десятую часть – от того, что несут российские ракеты.

Украинские инженеры сосредоточены на ракетах большой дальности, способных нанести России такую же боль, которую она ежедневно наносит украинцам. Одна из них называется "Барс" (Леопард), о которой впервые публично упомянул на украинской выставке оружия в прошлом апреле министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Скудная информация, появившаяся о ней, свидетельствует о том, что это гибрид между дальнобойными беспилотниками и крылатыми ракетами с турбореактивным двигателем, что обеспечивает ей большую скорость и дальность полета 700-800 км с боеголовкой 50-100 кг взрывчатки.

Но неизвестно, является ли "Барс" той ракетой, которая изменит правила игры, на которую Украина возлагает свои надежды. Полезная нагрузка всего 100 кг дает ей гораздо более слабую ударную силу, чем у российских ракет, которые часто содержат боеголовки весом в одну тонну.

Зеленский в прошлом году намекнул на успешное испытание двигателя для самодельной баллистической ракеты. Военные эксперты предполагают, что это потомок оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", также известного как "Гром" и "Гром-2", который был задуман в начале 2000-х годов, но его преследовали проблемы с финансированием и нехватка политической воли.

Его возродили после вторжения России на полуостров Крым и восточный Донбасс в 2014 году. Министр стратегических отраслей промышленности Сметанин возглавляет усилия по увеличению мощностей страны по производству оружия.

Советник министерства Юрий Сак заявил, что Украина услышала тревожные звоночки после того, как США впервые прекратили поддержку осенью и зимой 2023-2024 годов.

Мы поняли, что нам нужно начать двигаться к самодостаточности, и в результате нашему министерству было поручено практически реанимировать оборонную промышленность Украины. Мы начали разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые сейчас у нас есть

- заявил Сметанин.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул перевод учебного процесса под землю из-за угрозы ударов. Кроме того, он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно. 

Павел Зинченко

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