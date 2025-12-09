$42.070.01
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 5246 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 19872 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 23265 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 21041 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27739 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34089 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 48360 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28709 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 31040 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Президент Зеленський розповів, яке озброєння, ракети та комплекси використовує Україна для ударів по рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує ракети "Нептун", ракету-дрон "Паляниця", крилату ракету "Фламінго" та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" для ударів по рф. Він зазначив, що "Нептуни" добре працюють, але не розкрив кількість, щоб ворог не знав усіх деталей.

Президент Зеленський розповів, яке озброєння, ракети та комплекси використовує Україна для ударів по рф
Ракетний комплекс "Сапсан"

Україна на сьогодні застосовує для ударів по рф ракети "Нептун", ракету-дрон "Паляниця", крилату ракету "Фламінго", а також оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", довгі "Нептуни", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан". Я не буду говорити в кількості, відповім достатньо риторично. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прециденти, і всі деталі. "Нептуни" дійсно гарно працює", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Мінлива позиція Сполучених Штатів щодо України у її боротьбі з навалою російських загарбників спонукала Київ звернути увагу на власне виробництво зброї. Україна не приховує, що ключовим пріоритетом є створення власних ракет, які відповідають руйнівній силі та великій дальності безпілотників, крилатих ракет та балістичних ракет.

Павло Башинський

