Президент Зеленський розповів, яке озброєння, ракети та комплекси використовує Україна для ударів по рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує ракети "Нептун", ракету-дрон "Паляниця", крилату ракету "Фламінго" та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" для ударів по рф. Він зазначив, що "Нептуни" добре працюють, але не розкрив кількість, щоб ворог не знав усіх деталей.
Деталі
"Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", довгі "Нептуни", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан". Я не буду говорити в кількості, відповім достатньо риторично. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прециденти, і всі деталі. "Нептуни" дійсно гарно працює", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Мінлива позиція Сполучених Штатів щодо України у її боротьбі з навалою російських загарбників спонукала Київ звернути увагу на власне виробництво зброї. Україна не приховує, що ключовим пріоритетом є створення власних ракет, які відповідають руйнівній силі та великій дальності безпілотників, крилатих ракет та балістичних ракет.