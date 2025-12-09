Президент Зеленський розповів, яке озброєння, ракети та комплекси використовує Україна для ударів по рф

Ракетний комплекс "Сапсан"

Україна на сьогодні застосовує для ударів по рф ракети "Нептун", ракету-дрон "Паляниця", крилату ракету "Фламінго", а також оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", довгі "Нептуни", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан". Я не буду говорити в кількості, відповім достатньо риторично. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прециденти, і всі деталі. "Нептуни" дійсно гарно працює", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Мінлива позиція Сполучених Штатів щодо України у її боротьбі з навалою російських загарбників спонукала Київ звернути увагу на власне виробництво зброї. Україна не приховує, що ключовим пріоритетом є створення власних ракет, які відповідають руйнівній силі та великій дальності безпілотників, крилатих ракет та балістичних ракет.