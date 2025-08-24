День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год

Среди главных достижений Украины за этот год — консолидация вокруг себя европейских партнеров и то, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле не превратились в место капитуляции Киева. Об этом журналисту УНН рассказал политолог Олег Лесной.

Ключевые победы Украины на международной арене

В этом году была создана "Коалиция желающих". Это блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне, которую начала Россия. О ее создании объявил премьер Британии Кир Стармер по итогам саммита 18 мировых лидеров в Лондоне.

Цель коалиции – консолидировать европейскую поддержку Украины в условиях нестабильной политики США.

Лесной подчеркнул, что серьезным позитивом является то, что Украина смогла консолидировать вокруг себя вменяемые государства, то есть те, которые играют серьезную роль в жизнедеятельности и существовании Европы.

То, что они за последний период объединились вокруг нашего видения завершения войны, или хотя бы механизма, который приближает этот момент – это очень важно - сказал Лесной.

Ранее и сейчас периодически звучит тезис о том, что Европа от нас устала, что Киев может остаться один на один с Россией.

Однако, как отметил политолог, это не соответствует действительности и Европа продолжает стоять на стороне Украины.

Также, несмотря на изменения политического ландшафта в США с приходом Дональда Трампа, как указывает Лесной, Украине все же удалось сохранить внимание мира.

"Мы смогли не только удержать внимание, но и сделать так, что вменяемые европейцы считают, и мы действительно являемся, частью Европы. Я считаю, что это тот момент, который позволяет нам сейчас не только оставаться на плаву, но и иметь более-менее позитивное видение на будущее, как государства, которое все же будет существовать несмотря на планы Путина", - заявил Лесной.

Так, 17 августа в совместном заявлении "Коалиции желающих" говорилось о том, что она готова разместить силы сдерживания в Украине после прекращения боевых действий и взять под защиту небо и море.

Переговоры с Россией

В этом году состоялось несколько раундов переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Несмотря на низкий уровень делегации РФ и очевидную попытку российской стороны тормозить реальные переговоры, в частности, на уровне лидеров, во время этих встреч удалось достичь позитивных для Киева моментов.

Как указывает Лесной, речь идет об обменах пленными. Переговоры в Стамбуле ускорили этот процесс.

"Гуманитарная составляющая – это очень важно, ее нельзя преуменьшать, поскольку Россия - государство-террорист, которое систематически захватывает заложников – военных, гражданских, детей. Поэтому – это сдвиг, ведь, я думаю, что в этом году было очень много обменов и еще будет", - сказал политолог.

Также, по его словам, здесь есть позитивная политическая составляющая.

"Стамбул не превратился в место капитуляции Украины. Мы смогли так выстроить коммуникацию, что России не удалось сделать нас виновными в срыве мирных процессов. Они пытались это делать в Стамбуле, на Аляске, когда мяч был переброшен на нашу сторону и было заявление, что теперь все зависит от Зеленского", - отметил Лесной.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"

Однако, как указывает политолог, сейчас мяч на поле России.

"Это продержалось недолго, потому что теперь мяч на поле России и теперь претензии будут к ней, если Путин не согласится встречаться с Зеленским. Тогда, мы можем апеллировать к тому, что кто не хочет мира - РФ и давайте, что-то делать", - сказал Лесной.

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский

Позитивные изменения в отношениях Зеленского и Трампа

Лесной указывает на прогресс отношений Зеленского с Трампом, ведь удалось изменить тональность переговоров на более позитивную по сравнению с провальной и скандальной встречей в Овальном кабинете в феврале.

Так, комментируя крайнюю встречу в Вашингтоне украинского Президента с Трампом, политолог отметил, что: "Удалось сделать серьезный шаг по пониманию Трампа и работы с ним".

Лесной отметил, что Киев научился работать с командой президента США.

Я считаю, что очень круто сложилось за очень короткий период, поскольку после Овального кабинета в феврале считалось, что это все, нам никто помогать не будет, от нас отвернутся и это фиаско, но я считаю, что очень позитивным был моментом общения Зеленского с Трампом во время похорон Папы Римского в Ватикане, поскольку состоялось общение один на один и тогда мы увидели кардинальное изменение в позиции Трампа и она продержалась очень долго - пояснил Лесной.

Основные вызовы для Украины

Несмотря на определенное позитивное сейчас изменение в отношениях с США, в целом смена власти в Америке является вызовом для Украины.

"Также серьезным вызовом остается война и реакция на эту войну в первую очередь США. Потому что наблюдается не ровное позиционирование Трампа, он то за нас, то за РФ. Это очень серьезный вызов. Это нестабильное отношение Трампа к войне, или непонимание глубинных причин. Это очень серьезный вызов, ведь тогда войну можно только приостановить", - подчеркнул Лесной.

Кроме того, политолог отметил, что есть вызовы на европейском "фронте" - это позиция Словакии и Венгрии.

Речь идет о блокировании вступления Украины в ЕС.

По словам политолога, торможение вступления Украины в Европейский Союз базируется на основе неконструктивной позиции Венгрии, на которую влияет РФ.

Несмотря на определенную консолидацию усилий европейских партнеров, Лесной отмечает, что важным является удержание внимания Европы к Украине и подталкивание ее к более серьезной помощи.

Лесной добавил, что также осенью-зимой Россия может снова начать наносить удары по энергетической инфраструктуре.

"Враг коварен и он будет пытаться снова выключить свет и тепло", - добавил он.

Вызов в оборонной сфере

Президент Владимир Зеленский на днях заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Фламинго", дальность полета которой составляет около 3000 км.

Зеленский отметил, что в конце года или в начале 2025-го ожидается запуск массового производства.

Лесной отметил, что вопрос в том, действительно ли удастся Украине создать мощную ракетную компоненту.

"Как по мне – это будет одним из переломных моментов в войне", - считает Лесной.

Также, по словам политолога, вызовом на фронте будут союзники России, это в частности, Северная Корея.

"Вопрос, не увеличится ли круг союзников РФ на поле боя. Не просто как наемников, а не присоединится ли еще какая-то конкретная страна к войне против нас. Остаются вызовом российско-белорусские учения, потому что они могут перерасти в нечто большее", - сказал Лесной.

Провокаций во время военных учений рф и беларуси "Запад-2025" исключать нельзя - Демченко

Однако, по мнению Лесного, самый большой вызов – это переговорный процесс, поскольку не Украина его модерирует.

"Вопрос, удастся ли нам переломить ситуацию в переговорном кейсе, чтобы США четко определили, кто виноват и применили санкции против РФ", - сказал Лесной.

Главные достижения Украины на поле боя за год

Спецоперация "Паутина"

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что год назад курская операция стала ключевым этапом современной военной кампании и важным элементом стратегической инициативы, которая сорвала попытки России продвинуться дальше на восточном направлении.

Президент Зеленский на днях заявлял, что в Курской области РФ Украина держит свое присутствие.

"Благодаря этому присутствию на сегодняшний день десятки тысяч личного состава "русских" там находятся и их не перебрасывают на Донетчину и другие направления", - заявлял Зеленский.

С 4 по 17 августа ВСУ и Нацгвардия зачистили шесть населенных пунктов на Донетчине, нанеся значительные потери врагу. Также зачищен Покровск и взято в плен 7 оккупантов.

Достижения Украины в оборонной сфере за 2025 год

Президент Владимир Зеленский на днях подтвердил успешные испытания новой украинской ракеты "Фламинго". Ее главное преимущество – уникальная дальность полета, составляющая около 3000 км.

Зеленский подчеркивал, что дальнейший успех зависит от стабильного финансирования и результатов следующих испытаний.

Испытания и успешное боевое применение прошла украинская ракета "Долгий Нептун". Ее дистанция – тысяча километров.

Также в этом году прошел испытания украинский дальнобойный дрон, который способен бить на 3 тыс. км.

В новогоднем поздравлении Президента Зеленского впервые показали запуск баллистической ракеты с ОТРК "Сапсан".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в июне этого года заявлял, что производство ракет "Сапсан" в Украине идет очень хорошо.

The Times писала, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в мае 2025 года, поразив российскую военную цель на расстоянии примерно 185 миль.

Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, что более чем в пять раз превышает скорость звука.

Украина наращивает производство собственного оружия для борьбы с Россией на фоне неопределенной политики Трампа - СМИ