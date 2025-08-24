День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
05:50 • 380 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41367 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 46507 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 26188 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 51276 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33497 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33866 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26330 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25662 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14692 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.8м/с
63%
746мм
Популярные новости
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 7256 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 7678 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 11253 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно01:39 • 5064 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW02:03 • 10367 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 380 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41367 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 29403 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 41226 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 31274 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 33866 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 21262 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22877 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 25511 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 32611 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
КАБ-500
КАБ-250
Сокол 9

День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Украина успешно консолидирует европейских партнеров и предотвращает капитуляцию на переговорах в Стамбуле. Страна достигла значительных успехов в разработке и испытании новых образцов ракетного вооружения и дронов.

День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год

Среди главных достижений Украины за этот год — консолидация вокруг себя европейских партнеров и то, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле не превратились в место капитуляции Киева. Об этом журналисту УНН рассказал политолог Олег Лесной.

 Ключевые победы Украины на международной арене

В этом году была создана "Коалиция желающих". Это блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне, которую начала Россия. О ее создании объявил премьер Британии Кир Стармер по итогам саммита 18 мировых лидеров в Лондоне.

 Цель коалиции – консолидировать европейскую поддержку Украины в условиях нестабильной политики США.

Лесной подчеркнул, что серьезным позитивом является то, что Украина смогла консолидировать вокруг себя вменяемые государства, то есть те, которые играют серьезную роль в жизнедеятельности и существовании Европы.

То, что они за последний период объединились вокруг нашего видения завершения войны, или хотя бы механизма, который приближает этот момент – это очень важно

- сказал Лесной.

Ранее и сейчас периодически звучит тезис о том, что Европа от нас устала, что Киев может остаться один на один с Россией.

Однако, как отметил политолог, это не соответствует действительности и Европа продолжает стоять на стороне Украины.

Также, несмотря на изменения политического ландшафта в США с приходом Дональда Трампа, как указывает Лесной, Украине все же удалось сохранить внимание мира.

"Мы смогли не только удержать внимание, но и сделать так, что вменяемые европейцы считают, и мы действительно являемся, частью Европы. Я считаю, что это тот момент, который позволяет нам сейчас не только оставаться на плаву, но и иметь более-менее позитивное видение на будущее, как государства, которое все же будет существовать несмотря на планы Путина", - заявил Лесной.

Так, 17 августа в совместном заявлении "Коалиции желающих" говорилось о том, что она  готова разместить силы сдерживания в Украине после прекращения боевых действий и взять под защиту небо и море.

 Переговоры с Россией 

В этом году состоялось несколько раундов переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Несмотря на низкий уровень делегации РФ и очевидную попытку российской стороны тормозить реальные переговоры, в частности, на уровне лидеров, во время этих встреч удалось достичь позитивных для Киева моментов.

Как указывает Лесной, речь идет об обменах пленными. Переговоры в Стамбуле ускорили этот процесс. 

"Гуманитарная составляющая – это очень важно, ее нельзя преуменьшать, поскольку Россия - государство-террорист, которое систематически захватывает заложников – военных, гражданских, детей. Поэтому – это сдвиг, ведь, я думаю, что в этом году было очень много обменов и еще будет", - сказал политолог.

Также, по его словам, здесь есть позитивная политическая составляющая.

"Стамбул не превратился в место капитуляции Украины. Мы смогли так выстроить коммуникацию, что России не удалось сделать нас виновными в срыве мирных процессов. Они пытались это делать в Стамбуле, на Аляске, когда мяч был переброшен на нашу сторону и было заявление, что теперь все зависит от Зеленского", - отметил Лесной.

 

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16.08.25, 04:33 • 91730 просмотров

Однако, как указывает политолог, сейчас мяч на поле России.

"Это продержалось недолго, потому что теперь мяч на поле России и теперь претензии будут к ней, если Путин не согласится встречаться с Зеленским. Тогда, мы можем апеллировать к тому, что кто не хочет мира - РФ и давайте, что-то делать", - сказал Лесной.

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский21.08.25, 20:28 • 4167 просмотров

Позитивные изменения в отношениях Зеленского и Трампа

Лесной указывает на прогресс отношений Зеленского с Трампом, ведь удалось изменить тональность переговоров на более позитивную по сравнению с провальной и скандальной встречей в Овальном кабинете в феврале. 

Так, комментируя крайнюю встречу в Вашингтоне украинского Президента с Трампом, политолог отметил, что: "Удалось сделать серьезный шаг по пониманию Трампа и работы с ним".

Лесной отметил, что Киев научился работать с командой президента США.

Я считаю, что очень круто сложилось за очень короткий период, поскольку после Овального кабинета в феврале считалось, что это все, нам никто помогать не будет, от нас отвернутся и это фиаско, но я считаю, что очень позитивным был  моментом общения Зеленского с Трампом во время похорон Папы Римского в Ватикане, поскольку состоялось общение один на один и тогда мы увидели кардинальное изменение в позиции Трампа и она продержалась очень долго

- пояснил Лесной.

Основные вызовы для Украины

Несмотря на определенное позитивное сейчас изменение в отношениях с США, в целом смена власти в Америке является вызовом для Украины.

"Также серьезным вызовом остается война и реакция на эту войну в первую очередь США. Потому что наблюдается не ровное позиционирование Трампа, он то за нас, то за РФ. Это очень серьезный вызов. Это нестабильное отношение Трампа к войне, или непонимание глубинных причин. Это очень серьезный вызов, ведь тогда войну можно только приостановить", - подчеркнул Лесной.

Кроме того, политолог отметил, что есть вызовы на европейском "фронте" - это позиция  Словакии и Венгрии.

Речь идет о блокировании вступления Украины в ЕС.

По словам политолога, торможение вступления Украины в Европейский Союз базируется на основе неконструктивной позиции Венгрии, на которую влияет РФ. 

Несмотря на определенную консолидацию усилий европейских партнеров, Лесной отмечает, что важным является удержание внимания Европы к Украине и подталкивание ее к более серьезной помощи.

Лесной добавил, что также осенью-зимой Россия может снова начать наносить удары по энергетической инфраструктуре.

 "Враг коварен и он будет пытаться снова выключить свет и тепло", - добавил он.

Вызов в оборонной сфере

 Президент Владимир Зеленский на днях заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Фламинго", дальность полета которой составляет около 3000 км.

Зеленский отметил, что в конце года или в начале 2025-го ожидается запуск массового производства.

Лесной отметил, что вопрос в том, действительно ли удастся Украине создать мощную ракетную компоненту.

"Как по мне – это будет одним из переломных моментов в войне", - считает Лесной.

Также, по словам политолога, вызовом на фронте будут союзники России, это в частности, Северная Корея.

"Вопрос, не увеличится ли круг союзников РФ на поле боя. Не просто как наемников, а не присоединится ли  еще какая-то конкретная страна к войне против нас. Остаются  вызовом российско-белорусские учения, потому что они могут перерасти в нечто большее", - сказал Лесной.

Провокаций во время военных учений рф и беларуси "Запад-2025" исключать нельзя - Демченко11.08.25, 10:10 • 7765 просмотров

Однако, по мнению Лесного, самый большой вызов – это переговорный процесс, поскольку не Украина его модерирует.

"Вопрос, удастся ли нам переломить ситуацию в переговорном кейсе, чтобы США четко определили, кто виноват и применили санкции против РФ", - сказал Лесной.

Главные достижения Украины на поле боя за год

Спецоперация "Паутина"

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что год назад курская операция стала ключевым этапом современной военной кампании и важным элементом стратегической инициативы, которая сорвала попытки России продвинуться дальше на восточном направлении.

Президент Зеленский на днях заявлял, что в Курской области РФ Украина держит свое присутствие.

"Благодаря этому присутствию на сегодняшний день десятки тысяч личного состава "русских" там находятся и их не перебрасывают на Донетчину и другие направления", - заявлял Зеленский. 

С 4 по 17 августа ВСУ и Нацгвардия зачистили шесть населенных пунктов на Донетчине, нанеся значительные потери врагу. Также зачищен Покровск и взято в плен 7 оккупантов.

Достижения Украины в оборонной сфере за 2025 год

Президент Владимир Зеленский на днях подтвердил успешные испытания новой украинской ракеты "Фламинго". Ее главное преимущество – уникальная дальность полета, составляющая около 3000 км.

 Зеленский подчеркивал, что дальнейший успех зависит от стабильного финансирования и результатов следующих испытаний.

 Испытания и успешное боевое применение прошла украинская ракета "Долгий Нептун". Ее дистанция – тысяча километров.

Также в этом году прошел испытания украинский дальнобойный дрон, который способен бить на 3 тыс. км.

В новогоднем поздравлении Президента Зеленского впервые показали запуск баллистической ракеты с ОТРК "Сапсан".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в июне этого года заявлял, что производство ракет "Сапсан" в Украине идет очень хорошо.

The Times писала, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в мае 2025 года, поразив российскую военную цель на расстоянии примерно 185 миль. 

Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, что более чем в пять раз превышает скорость звука.

Украина наращивает производство собственного оружия для борьбы с Россией на фоне неопределенной политики Трампа - СМИ03.08.25, 18:11 • 35365 просмотров

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мирапубликации
Владимир Путин
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Курск
Покровск
Курская область
Донецкая область
Овальный кабинет
Туполев Ту-22М
Беларусь
ATACMS
R-360 Нептун
Армия Соединенных Штатов Америки
Кир Стармер
Национальная гвардия Украины
Таймс
Служба безопасности Украины
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Северная Корея
Андрій Єрмак
Стамбул
Александр Сырский
Европа
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Ватикан
Лондон
Беспилотный летательный аппарат
Киев