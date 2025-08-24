$41.220.00
746мм
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна успішно консолідує європейських партнерів та запобігає капітуляції на переговорах у Стамбулі. Країна досягла значних успіхів у розробці та випробуванні нових зразків ракетного озброєння та дронів.

День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Серед головних досягнень України за цей рік є консолідація навколо себе європейських партнерів та те, що перемовини української та російської делегацій в Стамбулі не перетворився на місце капітуляції Києва. Про це журналісту УНН розповів політолог Олег Лісний.

 Ключові перемоги України на міжнародній арені

Цього року була створена "Коаліція охочих". Це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні, яку розпочала росія. Про її створення оголосив прем’єр Британії Кір Стармер за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні.

 Мета коаліції – консолідувати європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США.

Лісний наголосив, що серйозним позитивом є те, що Україна навколо себе змогла консолідувати притомні держави, тобто ті, які відіграють серйозну роль в життєдіяльності та існуванні Європи.

Те, що вони за останній період об’єдналися навколо нашої візії щодо завершення війни, або хоча б механізму який наближає цей момент – це дуже важливо

- сказав Лісний.

Раніше й зараз періодично лунає теза про те, що Європа від нас втомилась, що Київ можемо залишитися сам на сам з росією.

Проте, як зауважив політолог, це не відповідає дійсності й Європа продовжує стояти на боці України.

Також попри зміни політичного ландшафту у США з приходом Дональда Тампа, як вказує Лісний, Україні все ж таки вдалося зберегти увагу світу.

"Ми змогли не тільки втримати увагу, але й зробити так, що притомні європейці вважають, і ми дійсно є, частиною Європи. Я вважаю, що це той момент, який дозволяє нам зараз не лише залишатися на плаву, але й мати більш-менш позитивну візію на майбутнє, як держави, яка вже ж таки буде існувати попри плани путіна", - заявив Лісний.

Так, 17 серпня у спільній заяві "Коаліції охочих" йшлось про те, що вона  готова розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій та взяти під захист небо та море.

 Перемовини з росією 

Цього року відбулось декілька раундів перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Попри низький рівень делегації рф та очевидну спробу російської сторони гальмувати реальні перемовини, зокрема, на рівні лідерів, під час цих зустрічей вдалось досягти позитивних для Києва моментів.

Як вказує Лісний, йдеться про обміни полоненими. Перемовини в Стамбулі пришвидшили цей процес. 

"Гуманітарна складова – це дуже важливо, її не можна применшувати, оскільки росія - держава терорист, яка систематично захоплює заручників – військових, цивільних, дітей. Тому – це є зрушення, адже, я думаю, що в цьому році було дуже багато обмінів й ще буде", - сказав політолог.

Також за його словами, тут є позитивна політична складова.

"Стамбул не перетворився на місце капітуляції України. Ми змогли так вибудувати комунікацію, що росії не вдалося зробити нас винними у зриві мирних процесів. Вони намагалися це робити в Стамбулі, на Алясці, коли м’яч було перекинуто на нашу сторону й була заява, що тепер все залежить від Зеленського", - зазначив Лісний.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16.08.25, 04:33 • 91730 переглядiв

Проте, як вказує політолог, зараз м'яч на полі росії.

"Це протрималися недовго, тому що тепер м'яч на полі росії й тепер претензії будуть до неї, якщо путін не погодиться зустрічатися із Зеленським. Тоді, ми можемо апелювати до того, що хто не хоче миру - рф й давайте, щось робити", - сказав Лісний.

Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський21.08.25, 20:28 • 4167 переглядiв

Позитивні зміни у відносинах Зеленського та Трампа

Лісний вказує на прогрес відносин Зеленського з Трампом, адже вдалось змінити тональність перемовин на більш позитивну у порівнянні із провальною та скандальною зустріччю в Овальному кабінеті в лютому. 

Так, коментуючи крайню зустріч у Вашингтоні українського Президента з Трампом, політолог зазначив, що: "Вдалось зробити серйозний крок щодо розуміння Трампа та роботи з ним".

Лісний зауважив, що Київ навчився працювати з командою президента США.

Я вважаю, що дуже круто склалось за дуже короткий період, оскільки після Овального кабінету в лютому вважалось, що це все, нам ніхто допомагати не буде, від нас відвернуться й це фіаско, але я вважаю, що дуже позитивним був  моментом спілкування Зеленського з Трампом під час поховання Папи Римського у Ватикані, оскільки відбулося спілкування сам на сам й тоді ми побачили кардинальну зміну в позиції Трампа й вона протрималась дуже довго

- пояснив Лісний.

Основні виклики для України

Попри певну позитивну наразі зміну у відносинах із США, загалом зміна влади в Америці є викликом для України.

"Також серйозним викликом залишається війна й реакція на цю війну в першу чергу США. Тому що спостерігається не рівне позиціювання Трампа, він то за нас, то за рф. Це дуже серйозний виклик. Це не стабільне відношення Трампа до війни, або нерозуміння глибинних причин. Це дуже серйозний виклик, адже тоді війну можна тільки призупинити", - наголосив Лісний.

Окрім того, політолог зауважив, що є виклики на європейському "фронті" - це позиція  Словаччини та Угорщини.

Йдеться про блокування вступу України в ЄС.

За словами політолога, гальмування вступу України до Європейського Союзу базується на основі не конструктивної позиції Угорщини на яку впливає рф. 

Попри певну консолідацію зусиль європейських партнерів, Лісний зауважує, що важливим є утримання уваги Європи до України й підштовхування її до більш серйозної допомоги.

Лісний додав, що також восени-взимку росія може знову почати завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

 "Ворог підступний й він буде намагатися знову вимкнути світло та тепло", - додав він.

Виклик в оборонній сфері

 Президент Володимир Зеленський днями заявив про успішні випробування нової української ракети "Фламінго", дальність польоту, якої становить близько 3000 км.

Зеленський зазначив, що в кінці року чи на початку 2025-го очікується запуск масового виробництва.

Лісний зазначив, що питання в тому, чи дійсно вдасться Україні зробити потужну ракетну компоненту.

"Як на мене – це буде одним з переломних моментів у війні", - вважає Лісний.

Також, за словами політолога, викликом на фронті будуть союзники росії, це зокрема, Північна Корея.

"Питання, чи не збільшиться коло союзників рф на полі бою. Не просто як найманців, а чи не доєднається  ще якась конкретна країна до війни проти нас. Залишаються  викликом російсько-білоруські навчання, тому що вони можуть перерости в щось більше", - сказав Лісний.

Провокацій під час військових навчань рф та білорусі "Захід-2025" виключати не можна - Демченко11.08.25, 10:10 • 7765 переглядiв

Проте на думку Лісного найбільший виклик – це переговорний процес, оскільки не Україна його модерує.

"Питання, чи вдасться нам переломити ситуацію в переговорному кейсі, щоб США чітко визначили, хто винний й застосували санкції проти рф", - сказав Лісний.

Головні досягнення України на полі бою за рік

Спецоперація "Павутина"

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що рік тому курська операція стала ключовим етапом сучасної воєнної кампанії та важливим елементом стратегічної ініціативи, яка зірвала спроби росії просунутись далі на східному напрямку.

Президент Зеленський днями заявляв, що в курській області рф Україна тримає свою присутність.

"Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу "рускіх" там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", - заявляв Зеленський. 

З 4 по 17 серпня ЗСУ та Нацгвардія зачистили шість населених пунктів на Донеччині, завдавши значних втрат ворогу. Також зачищено Покровськ та взято в полон 7 окупантів.

Досягнення України в оборонній сфері за 2025 рік

Президент Володимир Зеленський днями підтвердив успішні випробування нової української ракети "Фламінго". Її головна перевага – унікальна дальність польоту, що становить близько 3000 км.

 Зеленський наголошував, що подальший успіх залежить від стабільного фінансування та результатів наступних випробувань.

 Випробування й успішне бойове застосування пройшла українська ракета "Довгий Нептун". Її дистанція – тисяча кілометрів.

Також цього року пройшов випробування український далекобійний дрон, який здатний бити на 3 тис. км.

У новорічному привітанні Президента Зеленського вперше показали запуск балістичної ракети з ОТРК "Сапсан".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у червні цього року заявляв, що виробництво ракет "Сапсан" в Україні йде дуже добре.

The Times писало, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях у травні 2025 року, вразивши російську військову ціль на відстані приблизно 185 миль. 

Ракета "Сапсан", начинена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більше корисного навантаження, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ03.08.25, 18:11 • 35365 переглядiв

Анна Мурашко

