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У новорічному привітанні Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан"

У новорічному привітанні Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан"

Київ • УНН

 • 99519 перегляди

У новорічному зверненні Президента вперше продемонстрували запуск ракети ОТРК "Сапсан". Зеленський розповів про виробництво українських ракет та безпілотників, включаючи мільйон БпЛА за рік.

У новорічному привітанні Президента Володимира Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан", передає УНН.

Деталі

Так, на відео був показаний запуск ракети з ОТРК "Сапсан".

Наша "оборонка" й наша наука. Чиї розум і праця робили нас міцнішими, бо 30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на одному такому заводі він запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?". І хлопець пожартував: "Так то ж не просто люди, вони – ракети".

І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні. І що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру"

- заявив Зеленський.

Україна збільшила оборонні потужності у 6 разів - Шмигаль31.12.24, 13:58 • 23067 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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