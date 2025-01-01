У новорічному привітанні Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан"

У новорічному привітанні Президента Володимира Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан", передає УНН.

Деталі

Так, на відео був показаний запуск ракети з ОТРК "Сапсан".

Наша "оборонка" й наша наука. Чиї розум і праця робили нас міцнішими, бо 30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на одному такому заводі він запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?". І хлопець пожартував: "Так то ж не просто люди, вони – ракети".

І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні. І що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру" - заявив Зеленський.

Україна збільшила оборонні потужності у 6 разів - Шмигаль