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В новогоднем поздравлении Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан"

В новогоднем поздравлении Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан"

Киев  •  УНН

 • 2375 просмотра

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В новогоднем обращении Президента впервые продемонстрировали запуск ракеты ОТРК "Сапсан". Зеленский рассказал о производстве украинских ракет и беспилотников, включая миллион БпЛА за год.

В новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан", передает УНН.

Детали

Так, на видео был показан запуск ракеты из ОТРК "Сапсан".

Наша "оборонка" и наша наука. Чьи ум и труд делали нас крепче, потому что 30 % всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, - все это было сделано в Украине

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что на одном таком заводе он спросил у молодого инженера: "Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?". И парень пошутил: "Так это же не просто люди, они - ракеты".

И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. И я горжусь, когда весь год, встречаясь с ними, слышу: они счастливы, что нужны Украине. И что Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА за год. Заставляет врага учить украинский. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это - наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это - наши дроны. Украинские. И все это - наши аргументы, аргументы для справедливого мира"

- заявил Зеленский.

Украина увеличила оборонные мощности в 6 раз - Шмыгаль31 дек. 2024, 11:58 • 16183 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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